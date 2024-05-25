لو عندك صداع.. امتى تروح لدكتور مخ وأعصاب؟

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القاهرة - سامية سيد - الصداع من المشاكل الصحية الشائعة التى يعاني منها الملايين يوميًا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون خطرًا للغاية، ما يستدعي زيارة طبيب المخ الأعصاب، ووفقًا للخبراء، قد تكون هناك بعض الأعراض غير المبررة المتعلقة بالدماغ أو الجهاز العصبي، والتي قد يوصي طبيبك بإجراء فحص عصبي لها، بحسب موقع "تايمز ناو".

لو عندك صداع.. امتى تزور دكتور مخ وأعصاب إذا كنت تتناول دواءً للصداع بشكل متكرر

إذا كنت تتناول مسكنًا للصداع بشكل متكرر – على الأقل 3 - 4 مرات في الأسبوع، فقد يكون ذلك علامة على حالة أكثر خطورة.

وبحسب أطباء الأعصاب فإن الأدوية المسكنة التي لا تستلزم وصفة طبية تكون مفيدة على المدى القصير، ولكنها تسبب ضررًا دائمًا للمعدة والكلى والكبد إذا تم تناولها بشكل زائد.

تنميل

وبصرف النظر عن الصداع المستمر، إذا كنت تعاني من خدر أو تنميل أو إحساس بالوخز، خاصة عندما يحدث في جانب واحد من الجسم أو يأتي فجأة، يقول الأطباء إنه يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية أو حالات أخرى.

عدم وضوح الرؤية

إذا حدث الصداع مع عدم وضوح الرؤية، فقد يكون ذلك بسبب حالة كامنة مثل الصداع النصفي أو انخفاض نسبة السكر في الدم، ومع ذلك، يقول الأطباء إنه يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالة طبية طارئة، والتي تحتاج إلى زيارة سريعة لطبيب الأعصاب.

الدوخة

ومن المهم أن نلاحظ أن هناك أربعة أنواع من الدوخة، وهي:

الدوار قد تشعر بإحساس بأنك تتحرك عندما تكون ساكنًا أو تشعر كما لو كنت تدور

- عندما تشعر أنك على وشك الإغماء

- عندما تشعر وكأنك تفقد الاتصال ببيئتك ومن حولك

مشاكل الحركة

يمكن أن تكون صعوبة المشي، وتحريك القدمين، والرعشة، علامات على وجود مشكلة في الجهاز العصبي.

في كثير من الأحيان، يمكن أن يسبب الصداع هذه المشاكل بسبب ضعف العضلات، ما يؤدي إلى شلل مؤقت في جانب واحد من الجسم، المعروف باسم الشلل النصفي.

تدلي الجفن على جانب واحد

في كثير من الأحيان، يسبب الصداع أيضًا ألمًا شديدًا يؤدي إلى تدلي الجفن، يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسكتة دماغية ويجب فحصها من قبل الطبيب على الفور.

ما الذي يمكن توقعه أثناء الفحص العصبي؟

يحدد طبيب الأعصاب سبب الأعراض ويضع خطة علاجية لكل من الحالات العصبية الشائعة والمعقدة.

أثناء الفحص العصبي، يستخدم الطبيب أدوات مثل الأضواء والمطارق المنعكسة التي تستخدم لتقييم الجهاز العصبي، بصرف النظر عن المهارات الحركية والتوازن والتنسيق والحالة العقلية.

ستعتمد الاختبارات التي يطلبها طبيبك جزئيًا على ما يشتبه في أنه قد يسبب الصداع، قد تشمل عملية التشخيص ما يلي:

قد يرغب طبيبك في معرفة أي حالة صحية لديك وأي أدوية أو مكملات غذائية أو علاجات أخرى تتناولها.

سيرغب الطبيب في معرفة ما إذا كان لديك أي من أفراد العائلة المقربين الذين يعانون من الصداع أو الصداع النصفي وفي أي عمر بدأ الصداع لديهم.

سيتم أيضًا إجراء فحص بدني مع إيلاء اهتمام وثيق للرأس والرقبة والكتفين، والتي يمكن أن تساهم جميعها في ألم الصداع بطرق مختلفة.

قد يتضمن الفحص العصبي اختبارات الرؤية والسمع والذاكرة قصيرة المدى وردود الفعل والإحساس والتوازن والتنسيق.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الفحوصات الأخرى تشمل

اختبار السائل الشوكي

تحليل البول

الآشعة

اختبارات التصوير العصبي

مخطط كهربية الدماغ أو EEG