شكرا لقرائتكم خبر عن موضة الحقن وأدوية السكر للتخسيس.. حلم الرشاقة فيه سم قاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يلجأ البعض ممن يعانون من زيادة حادة فى وزن الجسم، أو من تشوهات فى رؤية أنفسهم، وهو ما يعرف بتشوه رؤية الذات، إلى عمليات تخسيس دون الحاجة الماسة لذلك.

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة تناول حبوب أو حقن السكر بهدف التخسيس، هذه النوعيات من الحقن تستخدم فى الأصل لعلاج مرض السكر من النوع الثانى، لأنها تعمل على تنشيط البنكرياس وضبط معدلات سكر الدم وخفض نسبته، وكعرض جانبى لها تعمل على إنقاص وحرق الدهون، وإبطاء عملية امتصاص الطعام فى الأمعاء، ما يشعر الإنسان بالمزيد من الامتلاء، وعدم الرغبة فى تناول الطعام، وبالتالى تنقص الوزن فى وقت محدود.. هذا ما أكده الدكتور عبدالمنعم إبراهيم، استشارى السكر والباطنة قصر العينى.

وتابع محذرا من هذه الحقن: إنها تتسبب فى الكثير من الأضرار الصحية، منها اضطرابات هضمية معوية بطنية شديدة، كما أنها تؤثر وبشكل كبير على الحالة الإخراجية، فتسبب سيولة البراز أو على النقيض الإمساك.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد المنيسى، استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى: إن هذه الحقن إذا أخذت بعشوائية تسبب اضطرابات فى نسب السكر فى الدم بشكل ملحوظ، وإنخفاضه بشكل كبير لدى بعض الحالات، كما يمكن أن تتداخل مع بعض الأمراض أو الأدوية الأخرى، لذا لا بد من الاستشارة الطبية.

ونصح «المنيسى» بضرورة اللجوء للطرق السليمة والآمنة للتخسيس باتباع أنظمة دايت أو رجيم مع طبيب مختص