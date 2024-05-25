شكرا لقرائتكم خبر عن مش معنى أنها طبيعية تبقى آمنة.. أدوية الأعشاب لفقدان الوزن تؤثر على أعضاء الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغرق الآن وسائل الإعلام والإنترنت بإعلانات لمنتجات وأعشاب وأدوية لفقدان الوزن، تحتوى على مكونات طبيعية من الجينسنج إلى مستخلصات التوت البرى والأناناس إلى الشاى الأخضر، كلها مكونات طبيعية قد تطمئن الشخص بأنها آمنة ولا تحتوى على مخاطر صحية.

كشفت الدكتورة شيرى أنسى نجيب، استشارى التغذية العلاجية كلية الطب جامعة عين شمس، أن معظم المكملات العشبية تحتوى على بيانات محدودة أو معدومة لدعم فعالية فقدان الوزن، وقد تكون المنتجات العشبية لديها القدرة على إحداث تفاعلات ضارة بين المكملات الغذائية وبعض الأدوية الموصوفة.

وأشارت «شيرى» إلى أن أحد الأخطاء التى يرتكبها الناس هو الاعتقاد بأن المكملات العشبية مفيدة لهم، لأن مكوناتها ليست صناعية، إلا أن الأعشاب ليست آمنة دائما لمجرد أنها طبيعية، وفى الواقع، فإن زيادة استخدام المكملات العشبية والغذائية يتناسب طرديا مع زيادة إصابات الكبد الناجمة عن استخدام الأدوية العشبية.

وأوضحت «شيرى» أن تناول جرعات عالية من الأدوية، التى تحتوى على مادة الكرياتين ترفع إنزيمات الكبد، وتؤخذ فى صالات الألعاب الرياضية، وعند تناولها بجرعات عالية تسبب مشاكل فى الكبد.

وأشارت «شيرى» إلى أن هناك بعض الأنواع من المكملات العشبية التى تكون آمنة، وهى التى يصفها الطبيب بروشتة طبية، وهناك أنواع طبية تحتوى على مكونات طبيعية مثل الشاى الأخضر والقهوة الخضراء والكركم والفيتامينات الخاصة بالحرق، منها مادة الكروميوم التى يتم وصفها للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

واستطردت «شيرى»: خطورة المكملات العشبية التى يتم الترويج لها أنها تأتى مهربة من جنوب شرق آسيا والصين، فلا نعرف بالضبط المكونات التى تحتوى عليها لأن بعض المواد قد ترفع الضغط وقد تزيد من ضربات القلب، وبعض المواد أيضا تقلل شهية مريض السكر، مما يسبب انخفاض نسبة السكر فى الدم، وبالتالى هناك بعض المكونات فى هذه العلاجات العشبية غير مصرح بها وغير معروف مصدرها وأنواعها بالضبط.

بعض مخاطر المواد فى العلاجات العشبية مادة الإيفيدرين

لم تظهر أى دراسات أنه فعال فى إنقاص الوزن، ولكن قد يكون الإيفيدرين خطيرا، لأنه يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، وتغيرات فى معدل ضربات القلب، ومشاكل فى النوم، والعصبية، والرعشة، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتفاعل أيضا مع العديد من الأدوية الموصوفة طبيا والأدوية المتاحة دون وصفة طبية

الصبار

يتسبب الصبار عند تناوله عن طريق الفم فى إحداث اضطراب فى الأمعاء، مثل تقلصات البطن والإسهال واضطرابات الإلكتروليت وانخفاض البوتاسيوم، ولم يثبت أن مكملات الصبار تعزز فقدان الوزن بشكل دائم، ومن المحتمل أن يكون تناول الصبار عن طريق الفم غير آمن، خاصة عند تناول جرعات عالية.

مدرات البول العشبية

معظم مدرات البول المستخدمة بدون وصفة طبية تحتوى على مواد مثل الكافيين أو الثيوبرومين، وبذور نبات العرعر وعشب ذيل الحصان، قد تسبب بعض هذه المكونات عند بعض الأشخاص تلف الكلى وتشنجات أو فرط النشاط، خاصة عند استخدامها على المدى الطويل.

أعشاب العطار غير معقمة ومعرضة للفطريات

الأعشاب التى تباع عند العطار قد تكون غير معقمة، كما أن وضعها داخل الأكياس يعرضها للتأكسد والتعفن، وعند تناولها بجرعات خاطئة قد تسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى، أشهرها الإسهال، لأن هذه التركيبات تسبب فقدان الجسم للصوديوم والبوتاسيوم وليس المياه فقط، وكثرة تناولها قد يسبب جفافا بالجسم، وعن بدائلها الطبيعية أوضحت الطبيبة أنه يمكن تناول مدرات بول طبيعية أهمها الكرفس، الذى يمكن وضعه على الشوربة، فيسبب فقدان الماء الزائد ولكن يمد الجسم بفيتامينات طبيعية دون فقدان المهمة منها.

وعن الأعشاب الآمنة التى يمكن تناولها، قالت «شيرى»: الزنجبيل والقرفة والمريمية، ولكن يفضل شراء النوع المغلف من الصيدلية لتجنب تعرضها للتأكسد.

تجارب حقيقية مع المكملات العشبية

قال عادل عبدالمنعم، موظف بالمعاش: إنه قام بطلب أنواع من المكمل الغذائى الذى يتكون من الأعشاب من خلال الإنترنت، بهدف إنقاص وزنه، وعند الطلب أكد أنه لم يسأله أحد عن حالته الطبية بالتفصيل، وما إذا كان يعانى من مشاكل بالضغط أو السكر، والوزن والطول والسن، وتم إرسال كورس أولى مكون من 3 علب من الأعشاب.

وأوضح «عبدالمنعم»: أول مرة عند تناول الأعشاب شعرت باضطراب فى الجهاز الهضمى من إسهال ومغص بالبطن ودوخة مع الشعور بعدم توازن، وبالرغم من أنها تقلل الشهية، فإنها تتسبب فى إسهال شديد وعرق زائد وفقدان للمياه من الجسم.

وقالت أمل محمد: إنها قامت بتجربة خلطة العطار كما يطلق عليها، وعند تناولها فقدت الشهية بالفعل، إلا أنها أصيبت بالإسهال والمغص مع فقدان كمية كبيرة من المياه، خاصة عند تناول جرعات كبيرة منها، مما جعلها تتوقف عن تناولها بعد التوجه للطبيب ومعرفة مخاطر تناولها بجرعات غير منضبطة وشرائها سائبة دون أن تكون مغلفة