شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس بشكل آمن بدون مضاعفات.. وصفة دكاترة التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقدم فى هذه السطور بعض الحلول والنصائح لإنقاص الوزن بشكل آمن، وبدون مضاعفات، وفقا لوصفة أطباء التغذية.

قال الدكتور محمد رضوان، استشارى علاج السمنة كلية طب قصر العينى والأكاديمية الأمريكية للتغذية والسمنة: إن أولى خطوات إنقاص الوزن بأمان تشمل عمل تحليل لمكونات الجسم، ومعرفة نسبة الدهون والعضلات والماء والعظام، ومن خلال معرفة ما ينقص المريض، ويقوم طبيب التغذية بتحديد برنامج غذائى مناسب له

وأوضح «رضوان» أن وصفات الدايت الأون لاين، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بدون طبيب، لها مخاطر على الشخص الذى يتبعها، ولن تحقق هدفها فى إنقاص الوزن بأمان، وأن الدايت لن يكون مناسبا لجسم كل شخص، حيث يحتاج الجسم لنظام غذائى يناسبه حسب طبيعته.

وأضاف «رضوان» أن الطبيب يحدد لمريض السمنة معدل الحرق الطبيعى لكل شخص، فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يحتاج فى اليوم لتناول 1700 سعر حرارى، فلكى ينقص الطبيب وزنه يحتاج لنظام غذائى يقلل 500 سعرة حرارية من الـ1700 سعر، وبالتالى ينقص وزنه فى الأسبوع كيلو ونصف الكيلو، وفى الشهر حوالى 6 كيلو جرامات، وهى نسبة جيدة، وهذا ما يمكن للطبيب أن يساعد مريض السمنة على تحقيقه.

وأكد رضوان، أن السمنة أصبحت مرض العصر فى العالم أجمع، وأن منظمة الصحة العالمية صنفت السمنة كمرض، ومن يستطيع أن يعالج مرض السمنة هو الطبيب المتخصص فقط.

وشدد «رضوان» على أنه يجب الابتعاد عن أنظمة الدايت المنتشرة عبر الإنترنت، لأنها تكون غير مناسبة لأى جسم، قائلا: على سبيل المثال، الكيتو دايت الذى يعتمد على تناول الدهون وتقليل النشويات، هو نظام غذائى خطر على الصحة، وقد يؤدى لزيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، كما يفقد الدهون والأملاح التى يحتاجها الجسم، ويسبب أعراضا جانبية مثل تساقط الشعر وضعف المناعة.

وتابع «رضوان»: إن أنظمة الدايت التى تعتمد على نوع واحد فقط من الطعام مثل النظام الكيميائى، الذى يعتمد على الفاكهة فقط، يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة، ويضعف الكتلة العضلية فى الجسم ويؤدى لضعف المفاصل.

وعن أفضل نظام غذائى صحى، قال «رضوان»: إن تناول الطبق الغذائى المتكامل الذى يشمل كل العناصر الغذائية أفضل نظام، بحيث يكون نصف الطبق خضراوات بكل ألوانها وربعه بروتين «لحم، دجاج، سمك» وربعه نشويات، مثل أرز الحبة الكاملة أو البطاطس أو المكرونة.

ونصح «رضوان» أيضا مرضى السمنة بضرورة علاج الأمراض المزمنة أولا، التى يمكن أن تكون السبب وراء السمنة، وعلاجها يساعد فى التخلص من الوزن الزائد.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم جمال، استشارى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس: إن طبيب التغذية يقوم بتقييم حالة المريض الصحية، وقياس الوزن والطول وبعض القياسات البدنية، وتقييم تغذوى لما يسمى بتاريخ العادات الغذائية للمريض، ويقوم بعمل تحاليل دم.

وأكد أن اللجوء لطبيب متخصص فى الدايت من الأشياء المهمة، لتحقيق نتائج أفضل فى إنقاص الوزن، وتقليل المخاطر والمضاعفات إذا لجأ المريض لنظام لا يناسبه