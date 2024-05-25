شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبتعد عن التوتر والقلق قبل مباراة الأهلى والترجى في نهائي أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من مباراة النهائي الأفريقي بين الأهلى المصرى والترجى التونسى باستاد القاهرة، يشعر الكثير من المشجعين بمشاعر القلق والتوتر من نتيجة المباراة وذلك بسبب انتمائهم الشديد لناديهم، الأمر الذى قد يتسبب في دخول دائرة ما يسمى بالتعصب الكروى ويؤدى إلى بعض المشكلات الصحية.

ومن جانبه حذر الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية من الدخول بدائرة التعصب التي تؤدى إلى ظهور المشجع بصورة غير مألوفة عن طبيعته والتي تتسم ببعض العنف تجاه الآخرين سواء كان لفظيًا أو جسديًا في بعض الأحيان وتتسبب في كثير من المشكلات، وتحت وطأة الشعور بالقلق والتوتر من نتيجة المباراة وإمكانية خروج فريقه من المنافسة يكون أكثرعرضة للغضب السريع.

وللخروج من هذه الدائرة طالب الدكتور هندى الجماهير بضرورة البعد عن أى مثيرات خارجية قد تساعد على مزيد من التوتر والغضب وبخاصة الهتافات المعادية، وأن يكون الهدف الأول من متابعة المباراة هو مؤازرة الفريق والاستمتاع بأداء اللاعبين وأن يكون هناك الكثير من المرونة حال عدم تحقيق النتيجة المرجوة، كما يفضل الاستماع للتعليق على المباراة من خلال الراديو أثناء المشاهدة في المدرجات.

ويستضيف الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الترجى التونسى فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسرى.