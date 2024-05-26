ما مؤشر نسبة السكر بالدم؟

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القاهرة - سامية سيد - مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو مقياس لكيفية تأثير نوع معين من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات على مستويات الجلوكوز في الدم لدى الشخص، والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع تجعل مستويات السكر في الدم أسرع، في حين أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض تعتبر صحية لمرضى السكر، ومن خلال فهم مؤشر نسبة السكر في الدم للأطعمة، يمكن لمرضى السكر بشكل خاص التخطيط لإدارة نسبة السكر في الدم بشكل أفضل، وفقًا لما نشره موقع healthshots.

ولا يعد مؤشر نسبة السكر في الدم مفيدًا في مساعدتك على أن تصبح أكثر وعيًا بالطعام الذي تضعه على طبقك فحسب، بل يمكنه أيضًا تسريع رحلة فقدان الوزن، وخفض مستويات السكر في الدم، وحتى خفض نسبة الكوليسترول لديك

ما هو المؤشر الجلايسيمي؟

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو أداة قياس لمعرفة كيف يمكن للمواد الغذائية المختلفة أن تزيد من مستوى السكر في جسمك، إذا كان المؤشر الجلايسيمي لأي عنصر غذائي أعلى، فسيتم هضمه بسهولة ويمكن أن يزيد مستويات السكر على الفور، ويتم تصنيف الأطعمة عمومًا على أنها أطعمة منخفضة أو متوسطة أو عالية نسبة السكر في الدم ويتم تصنيفها على مقياس من 0 إلى 100.

• مؤشر جلايسيمي منخفض: 1 إلى 55

• مؤشر جلايسيمي متوسط: 56 إلى 69

• مؤشر جلايسيمي مرتفع: 70 وأعلى

يوجد مؤشر نسبة السكر في الدم GI المنخفض في المواد الغذائية التالية:

• الفواكه: التفاح، الكمثرى، البرقوق، البرتقال، الليمون

• الخضار: القرنبيط، البازلاء الخضراء، الجزر، الخيار، السبانخ، الطماطم

• الحبوب الكاملة: الحنطة السوداء، نخالة الأرز،

• البقوليات: العدس، الفاصوليا السوداء، الحمص والفاصوليا

• اللحوم: لحم الضأن ولحم البقر والدجاج

• المأكولات البحرية: التونة والسلمون والماكريل والأنشوجة والسردين

• الدواجن: الدجاج والديك الرومي والبط والأوز

• الزيوت: زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو والخضروات الزيت

• المكسرات: اللوز، الجوز، الفستق، الفول السوداني

• الأعشاب والتوابل: الكركم، الفلفل الأسود، الكمون، الشبت، الريحان، إكليل الجبل، القرفة