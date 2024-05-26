10 أضرار خطيرة لسهر الأطفال.. أبرزها التأثير على مناعتهم ونموهم

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القاهرة - سامية سيد - لطالما ارتبط الصيف بالإجازات والخروجات والتنزه، وأيضًا قلة النوم والسهر لساعات طويلة، عكس الشتاء ولياليه القصيرة وموسمه الدراسى الذى ينضبط فيه نوم الأطفال والأسرة بالكامل بشكل كبير.

10 أضرار لسهر الأطفال.. أبرزها التأثير على مناعتهم ونموهم

حذر تقرير نشر في موقع كيورا المعنى بالصحة العامة والأمراض، من سهر الأطفال خاصة الصغار منهم، وفى مراحلهم المبكرة، وذلك لإن السهر يعنى قلة في ساعات النوم، أو اضطرابات نوم حادة تتمثل في اضطراب المواعيد في الامتثال إلى الراحة.

تابع التقرير أن أضرار السهر على صحة وجسمك ومناعة الأطفال كبيرة ومعقدة، خاصة تلك التي تتعلق بجهاز المناعة، ودفاعات الجسم لديهم ضد المرض والعدوى، ولذا يعانى الكثير من الأطفال من تكرار العدوى لأن اضطرابات النوم تؤثر على معدل إفراز الهرمونات لديهم، فضلاً عن اضطراب عمل جهاز المناعة الدفاعى.

فيما أضاف تقرير آخر نشر في موقع vinmec المعنى بالصحة العامة، أن النوم غير الجيد، أو السهر يؤثر على الأطفال بشكل كامل، لأنه له الكثير من المضار منها: