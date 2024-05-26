شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز علامات ومشكلات التهاب الأمعاء البكتيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات المعدة لها الكثير من الأنماط والأسباب المختلفة، وفقا لتقرير نشر في موقع cedars فإن هذه الالتهابات والمشكلات قد تحدث نتيجة مشكلة بكتيرية تغزو الجسم والمعدة بشكل خاص، وتتسبب في الكثير من الأعراض التي تفرقها عن العدوى الفيروسية أو الاتهالات الأخرى التي تسبب مشكلة في الأمعاء.

ووفقا لما قاله الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشارى الباطنة قصر العينى، فإن المعدة قد تتأثر، وتظهر أعراض كثيرة، تختلط هذه الأعراض مع الكثير من المشكلات الصحية الأخلارى، ولكن يفرقها الطبيب المختص الذى يقوم بالفحص السليم للمريض.

وأوضح أن المشكلة التي تحدث في المعدة نتيجة مشكلة بكتيرية، تحدث علامات معينةقد تفرقها عن غيرها من المشكلات الأخرى، ويمكن التخلص منها وفقا لرؤية الطبيب المعالج من خلال استخدام المضادات البكتيرية، ولكن في حالات كثيرة قد لا نحتاج لهذه المضادات وفقا للمشكلة وحدتها وطبيعتها.

وتحدث هذه المشكلة في المعدة مجموعة من العلامات منها :

- تشنج وتقلص ودوران حاد بالبطن، وتؤدى إلى آلام وأوجاع ظاهرة لا يمكن تجاهلها.

- قد يعانى بعض المرضى بمشكلة في الأمعاء من اضطرابات حادة بعد تناول الطعام بالرغبة الدائمة في تقيؤه والتخلص منه، اى لا تتحمل المعدة الطعام.

- قد يعانى البعض من حالة اضطراب كزيادة العرق والشعور بالدوار وغيرها في بعض الحالات دون غيرها قد يصاحب المشكلة إسهال حاد، أو آلام بالبطن مع ارتفاع سريع في درجة الحرارة واضطرابات فى حرارة الجسم.