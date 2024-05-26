شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مقدمات السكرى.. 5 أعراض لو ظهرت عليك يجب الانتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقدمات السكري هي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بعد بما يكفي لتشخيصها على أنها مرض السكري من النوع الثاني، لكن إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتطور إلى مرض السكري الكامل، والذي يأتي مع مجموعة من المضاعفات، فى هذا التقرير نتعرف على 5 علامات تدل على مرض السكري ويجب ألا تتجاهلها، بحسب موقع تايمز ناو.

زيادة التبول

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض السكري هو زيادة التبول، خاصة أثناء الليل، يحدث هذا لأن الكلى تعمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص السكر الزائد في الدم ونتيجة لذلك، قد تجد نفسك تقوم بزيارات أكثر إلى الحمام، ما يعطل نومك وروتينك اليومي.

على الرغم من أن التبول الليلي العرضي أمر طبيعي، إلا أنه إذا لاحظت زيادة كبيرة في تواتر التبول، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على الإصابة بمقدمات مرض السكري.

العطش الشديد

إلى جانب التبول المتكرر، يمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا العطش المفرط، المعروف باسم العطاش.

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، يحاول الجسم طرد السكر الزائد عن طريق البول، ما يؤدي إلى الجفاف، ونتيجة لذلك، قد تشعر بعطش لا يمكن إرواؤه وتجد نفسك تلجأ إلى تناول الماء أو المشروبات الأخرى بشكل متكرر.

في حين أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري للصحة العامة، فإن العطش المستمر على الرغم من تناول كمية كافية من السوائل يمكن أن يشير إلى مشكلة أساسية مثل مرض السكري.

الشعور بالتعب أو الإرهاق

يعد الشعور بالتعب أو الإرهاق شكوى شائعة في عالم اليوم المزدحم، ولكن الإرهاق المستمر الذي لا يتحسن مع الراحة قد يكون علامة على الإصابة بمقدمات السكري.

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، قد لا تتمكن خلايا الجسم من استخدام الجلوكوز بشكل فعال للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التقلبات في نسبة السكر في الدم على مستويات الطاقة على مدار اليوم، ما يسبب ارتفاعات وانهيارات تجعلك تشعر بالاستنزاف.

تغيرات في الرؤية

يمكن أن تكون التغيرات في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية، علامة إنذار مبكر لمرض السكري، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انتفاخ عدسة العين، ما يؤثر على قدرتها على التركيز بشكل صحيح، ونتيجة لذلك، قد تواجه صعوبة في رؤية الأشياء بوضوح، خاصة على مسافات قريبة. في حين أن عدم وضوح الرؤية يمكن أن يكون له أسباب أخرى، مثل الأخطاء الانكسارية أو أمراض العين، فمن الضروري تقييمها من قبل أخصائي رعاية العيون، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى لمرض السكري.

بطء التئام الجروح

علامة حمراء أخرى لمرض السكري هي بطء التئام الجروح، يمكن أن تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى إضعاف قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة التالفة ومكافحة الالتهابات، ما يؤدي إلى تأخير شفاء الجروح والكدمات والقروح، حتى الإصابات الطفيفة التي عادة ما تشفى بسرعة قد تستغرق وقتًا أطول للشفاء لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري، إذا لاحظت أن جروحك تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء أو أنها عرضة للعدوى، فمن الضروري استشارة طبيبك لتقييم عوامل الخطر لديك للإصابة بمقدمات السكري.

