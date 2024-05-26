شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. تعرض الأطفال فى عامهم الأول للشاشات يؤثر على نموهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة عن أن تعريض الأطفال الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة للشاشة لمدة تتراوح بين 1-4 ساعات يوميًا، ارتبط بزيادة فرص التأخر في النمو، والقدرات الحركية الدقيقة، والكفاءة في حل المشكلات، بالإضافة إلى المهارات الشخصية والاجتماعية بحلول الوقت الذي يقضونه، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين أمضوا أربع ساعات أو أكثر في استخدام الشاشات زيادة بنسبة 4.78 مرة في احتمالية امتلاك مهارات اتصال متخلفة، وزيادة بنسبة 1.74 مرة في احتمالية امتلاك مهارات حركية دقيقة أقل من المتوسط، وزيادة مضاعفة في فرص الإصابة بالتخلف، وكذلك المهارات الشخصية والاجتماعية في سن الثانية، وعندما بلغوا سن الرابعة، تصاعدت المخاطر بشكل أكبر، خاصة فيما يتعلق بالتواصل والقدرة على حل المشكلات.

إليك ما يمكنك فعله لتقليل وقت الشاشة للأطفال

تخصيص مناطق معينة في المنزل، مثل طاولة الطعام أو غرف النوم، كمناطق خالية من الشاشات.

توفير أنشطة بديلة مثل تشجيع اللعب في الهواء الطلق وقراءة أو المشاركة في الفنون والحرف اليدوية أو المشاركة في الألعاب العائلية يمكن أن تحل محل وقت الشاشة بشكل فعال.

ومن جانبها وجهت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور والأسر بعدم تعريض الأطفال لشاشات التليفزيون أو الهاتف المحمول في أول عامين من العمر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن السن المناسب لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة "الموبايل"، وقالت، إن أول سنتين من العمر يجب عدم تعرض الطفل للشاشات تمامًا ومع تقدم عمره تكون المدة بحد أقصى ساعتين في اليوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: من الضرورى متابعة المحتوى الذى يشاهده الطفل جيدًا، مشيرة إلى أن الخط الساخن 16328 يقدم جميع الاستشارات النفسية للاطفال والكبار.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل عرض الطفل المدمن لأجهزة الحاسب الآلى على المختصين لضمان وضع برنامج صحى سليم للتعافى.