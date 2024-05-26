شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الأسبرين قد يقلل من وفيات الأزمة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بجامعة هارفارد عن أن استخدام الأسبرين عندما تعاني من آلام في الصدر يمكن أن ينقذك من الوفاة بسبب الأزمة القلبية، وتناول الأسبرين في غضون ساعات من الشعور بألم شديد في الصدر يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين.

الحد من تأثير الأزمة القلبية

ووفقًا لموقع only health يعتبر الأسبرين وسيلة فعالة وبأسعار معقولة للحد من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية، خاصة عندما يتم تناوله على الفور (في غضون 4 ساعات) بعد بدء الأعراض، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من آلام في الصدر، وهي العلامة الأولية للنوبة القلبية، لا يدركون هذه الفائدة ويتأخرون في طلب الرعاية الطبية.

ويهدف الباحثون إلى تحديد الفوائد الصحية المحتملة إذا أصبح الاستخدام الفوري للأسبرين بعد آلام الصدر شائعا، واستخدموا بيانات التعداد السكاني الأمريكي، وإحصائيات الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية، ونتائج الدراسات السابقة حول حدوث آلام الصدر واستخدام الأسبرين، ثم قاموا بإنشاء نموذج محاكاة سكانية لتقييم تأثير الأسبرين الذي يتم تناوله ذاتيًا.

وكشفت النتائج التي توصلوا إليها عن أنه إذا تناول البالغون في الولايات المتحدة الأسبرين في غضون أربع ساعات من ظهور آلام شديدة في الصدر، فيمكن منع 13016 حالة وفاة سنويا، حتى بعد الأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن النزيف المرتبط بالأسبرين، هذا المنع يعادل إنقاذ 166309 سنة من الحياة، وقدرت تكلفة إمدادات الأسبرين اللازمة لتحقيق ذلك بمبلغ 6.43.235 دولارًا، ما أدى إلى متوسط نسبة فعالية التكلفة يبلغ 3.70 دولارًا سنويًا من الأرواح التي تم إنقاذها.

فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للنوبة القلبية التي يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية:

ألم أو انزعاج في الصدر: غالبًا ما يوصف بأنه ضغط أو عصر أو امتلاء أو ألم، وعادةً ما يكون في الجانب الأوسط أو الأيسر من الصدر. يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ثم يعود.

انزعاج في الجزء العلوي من الجسم: يحدث عادةً في الذراعين (خاصة الجانب الأيسر)، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو المعدة، وقد يشعر بألم أو عدم راحة أو شعور عام بعدم الارتياح.

ضيق التنفس: يمكن أن يحدث مع أو بدون إزعاج في الصدر وقد تشعر وكأنك لا تستطيع التقاط أنفاسك أو تجد صعوبة في التنفس.

العرق البارد: يتصبب العرق البارد فجأةً في كثير من الأحيان ويجعلك تشعر بجلد رطب أو متعرق دون سبب واضح.

الغثيان أو القيء: الشعور بالغثيان أو القيء دون سبب واضح.

الدوار أو الدوخة: الشعور بالإغماء أو الدوار أو قد يحدث ذلك مع عدم الراحة في الصدر أو أعراض أخرى.

التعب: تعب غير عادي أو نقص في الطاقة، وقد يحدث أحيانًا قبل أيام أو أسابيع من الإصابة بنوبة قلبية، خاصة عند النساء.

