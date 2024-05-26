شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمى نفسك من العدوى خلال أدائك فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب موسم الحج، حيث يستعد زوار بيت الله الحرام للسفر من أجل أداء الفريضة، ومن المعروف أن الأمراض تنتشر خلال موسم الحج خاصة مع الزحام الشديد لتوافد الحجاج من جميع الدول وبمختلف الجنسيات، وفى هذا الشأن، نقدم مجموعة من النصائح للحجاج من أجل الوقاية من الأمراض أثناء أداء مناسك الحج، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح للحجاج للوقاية من الأمراض أثناء أداء مناسك الحج

- من الأعراض الشائعة التي يتعرض لها الحجاج هى الإسهال، وغالبًا ما يكون سببه التسمم الغذائى، فقد يكون الطعام إما غير مطبوخ جيدًا أو مطبوخًا بشكل صحيح، أو يتم الاحتفاظ به بالخارج لساعات في ظروف غير آمنة، وبالتالي يكون الطعام عرضة لنمو البكتيريا، ما قد يؤدي إلى الإسهال وتشنجات البطن والشعور بالضعف، لذلك إذا شعرت بالشك تجاه الطعام الذى تتناوله، تجنبه على الفور.

- وإذا كنت تعانى من الإسهال، فمن الأفضل تعديل نظامك الغذائي، حاول تجنب جميع الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الحبوب الكاملة والفاصوليا ومعظم الفواكه والخضراوات، وإذا كنت تعانى من عدم تحمل اللاكتوز، فابتعد عن منتجات الألبان أيضًا، والأطعمة الدهنية أو المقلية يمكن أن تزعج معدتك وتؤدي إلى تفاقم الإسهال.

فماذا يمكنك أن تأكل؟

الخبز الأبيض، والبطاطس المسلوقة، والبيض المسلوق، والموز، والتفاح المقشر، واللحوم الخالية من الدهون المشوية مثل السمك أو صدور الدجاج.

- في موسم الحج نكون في الغالب عُرضة للإصابة بالعدوى نتيجة للزحام الشديد، خاصة دور البرد والأنفلونزا، الذى يستهدف الجهاز التنفسى العلوى وقد يؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي، لذلك يوصى بأخذ التدابير اللازمة مثل ارتداء الماسك أثناء أداء المناسك والحفاظ على النظافة الشخصية بجانب الحرص على أخذ أدوية البرد فى الشنطة الشخصية الخاصة بنا فى كل مكان.

- النظافة الصارمة هي الطريقة المثلى للوقاية أثناء الحج، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة قبل وبعد أنشطة معينة، فهى مهمة بشكل خاص لإزالة الجراثيم والحد من انتشار المرض.

متى يجب أن تغسل يديك؟

قبل وبعد تناول الطعام، وقبل وبعد علاج الجرح، وبعد استخدام المرحاض، وبعد السعال أو العطس.

- فى جميع الأحوال، يجب عدم ملامسة يديك لثلاثة أماكن في جسمك، وهم عينيك وأنفك وفمك، لأنها أسهل الطرق التي يمكن أن تنتقل بها العدوى إلى جسمك.

- يمكن أن تلعب بعض الفيتامينات والمعادن دورًا فى تقوية مناعتك للوقاية من الأمراض المعدية، بما فى ذلك مكملات الزنك، فقد وجدت بعض الدراسات أن الزنك قد يساعد فى مكافحة العدوى، وبخلاف المكملات يمكنك تناول الأطعمة التي تحتوى على الزنك مثل المكسرات وبذور اليقطين والشوكولاتة كلها مصادر عملية للزنك ويمكنك الاحتفاظ بها في حقيبتك الخاصة.

- من المهم الحفاظ على رطوبتك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء أداء المناسك، من خلال شرب كمية كافية من السوائل أهمها الماء.

- يجب الامتناع عن المصافحة والعناق عند تحية الآخرين، لتجنب انتقال العدوى.

- ضربة الشمس شائعة جدًا فى موسم الحج، لذلك من الضرورى تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة، لذلك انتبه إلى أعراض مثل القشعريرة والصداع والدوخة والغثيان، وقتها حاول الانتقال والجلوس فى منطقة باردة.