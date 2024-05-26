شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على مستوى سكرك فى الجو الحر بـ 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة التي نعيشها هذه الأيام، يصبح من الضروري الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو لديهم مخاطر الإصابة به، فالحرارة الشديدة يمكن أن تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، ما يجعل التحكم في السكر أكثر تحديًا.

أوضح الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، أن الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية خلال فصل الصيف يتطلب اهتمامًا خاصًا بالتغذية، وشرب معدلات منتظمة من الماء وممارسة التمارين الرياضية.

وكشف الطيب عن أن هناك بعض النصائح لتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي خلال الأجواء الحارة.

1. تناول وجبات غذائية متوازنة:

أشار الطبيب إلى أن الحرارة قد تؤدي إلى فقدان الشهية، لكن من الضروري تناول وجبات منتظمة ومتوازنة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، والتركيز على الأطعمة الصحية أهمها الكربوهيدرات المعقدة: مثل الحبوب الكاملة، الخضروات، والبقوليات، والبروتينات الصحية: مثل اللحوم الخالية من الدهون، الدواجن، الأسماك، والبيض، والدهون الجيدة: مثل الأفوكادو، المكسرات، وزيت الزيتون.

2. شرب الماء بانتظام

الحرارة تؤدي إلى فقدان السوائل من خلال التعرق، مما يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، لذا شدد الطبيب على أنه يجب شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، مع تجنب المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي يمكن أن ترفع مستويات السكر بسرعة.

3. ممارسة النشاط البدني

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في ساعات الصباح الباكر أو المساء، عندما تكون درجات الحرارة أقل في تجنب الإرهاق الحراري، مع التركيز على النوم الجيد

4. مراقبة مستويات السكر بانتظام

يجب على مرضى السكر في الحر استخدام جهاز قياس السكر لمتابعة مستويات السكر بانتظام والتعرف على كيفية استجابة الجسم للأطعمة والأنشطة المختلفة.

5. حماية الجسم من الحرارة

من المهم أيضًا ارتداء ملابس خفيفة، فاتحة اللون، وقابلة للتهوية يمكن أن يساعد في تنظيم حرارة الجسم، مع استخدام واقي الشمس لحماية الجلد من حروق الشمس والإجهاد الحراري، مما يمكن أن يؤثر على مستويات السكر.

