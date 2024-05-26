شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة إفطار صحية من الشوفان لإنقاص الوزن..اعرف مكوناتها وطريقة تحضيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فقد حان الوقت للتخلص من روتين الإفطار المعتاد، المفتاح هو ايجاد خيارات إفطار صحية يمكنك تحضيرها بسهولة حتى في أيام العمل المزدحمة، ونقدم وصفة الشوفان المثالية من اخصائى التغذية لإنقاص الوزن والتي من المؤكد أنها ستشعرك بالشبع.



وجبة افطار مثالية لخفض الوزن

ووفقا لما ذكره موقع Eat This Not that، فإن الشوفان هو أحد عناصر الإفطار الأساسية المجربة لدى أخصائي التغذية، لأنه يمكن أن يكون منخفض السعرات الحرارية، ومشبعًا، وسهل التحضير عندما لا يكون لديك وقت كاف، في الواقع، تظهر الأبحاث أن الشوفان يمكن أن يكون مفيدًا للتحكم في شهيتك وإدارة وزن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يوفر كوب واحد فقط من الشوفان ما يقرب من 11 جرامًا من البروتين و8 جرامات من الألياف، وكلاهما مرتبط بفقدان الوزن وإدارة الوزن بشكل صحي.

يمكن تناول الشوفان ليلا مع بذور الشيا والتوت والذى يعتبر أفضل لفقدان الوزن...

هناك العديد من الطرق اللذيذة لتحضير الشوفان، وهي ليست مفيدة لإدارة الوزن فحسب، بل لصحة الجهاز الهضمي أيضًا، إحدى الوصفات المفضلة للشوفان تشمل بذور الشيا والتوت..

المكونات التي ستحتاج إلى جمعها:

1 كوب شوفان مقطع سريع الطهي

2 ملعقة كبيرة بذور الشيا

¾ كوب حليب (الشوفان، اللوز، الصويا، أو حليب البقر العادي قليل الدسم)

1 كوب من التوت الطازج (الفراولة، التوت الأزرق، التوت الأسود، أو التوت)

4 ملاعق كبيرة من اللوز أو الجوز

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

طريقة التحضير..

يمزج الشوفان والمكسرات وبذور الشيا والتوت في وعاء.

في وعاء آخر، اخلطي الحليب المفضل لديك مع خلاصة الفانيليا. ثم، انقلي الخليط إلى وعاء الشوفان، واخلطيه جيدًا حتى يمتزج، قومى بتقسيم الشوفان المجهز في برطمانات ثم ضعيه في الثلاجة طوال الليل ، استمتعى به في الصباح وأضيفى الشوفان مع المزيد من التوت الطازج والمكسرات.

لكل وعاء شوفان: 250 سعر حراري، 3 إلى 8 جرام دهون (0 جرام دهون مشبعة)، 200 ملجم صوديوم، 35 جرام إجمالي الكربوهيدرات (10 جرام ألياف، 2 جرام سكر)، 8 جرام بروتين

هل يمكن أن يساعدك تناول الشوفان على إنقاص الوزن؟

تحتوي وصفة الشوفان الليلية هذه على كمية متوسطة من البروتين والألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء، "هذا يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم وحتى المساء، علاوة على ذلك، فإن الفوائد الهضمية للألياف الغذائية تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا لإدارة الوزن، الشوفان المقطع هو أمثلة على الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك، والتي تساعد في دعم نمو البكتيريا الصحية داخل أمعائك.