شكرا لقرائتكم خبر عن النصائح المذهلة والفعالة للتخلص من أرق الأطفال وحمايتهم من أضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الأطفال قد يعانون من الأرق، خاصة عندما ينتهى عامهم الدراسى وتنتهى ارتباطاتهم المهمة اليومية والمنظمة، وقد يصبحون أكثر عرضة للسهر ورغبة فيه، وذلك لأن أغلب الأطفال لا يرغبون في النوم في ميعاد محدد، فمنهم من يشعر بالإجهاد ومنهم من يرغب في استكمال ليلته ساهرًا.

وأضاف تقرير نشر في موقع helpguide أن الطفل الذى يرغب في السهر يصاب باضطرابات نوم حادة، وذلك لأسباب كثيرة قد تكون مرضية مثل التبول الكثير، أو مشكلات نفسية تجعلهم غير راغبين في النوم، أو اضطراب نظامهم الغذائي، أو تناولهم لأطعمة ومشروبات تحتوى على الكافيين.

فيما نصح الدكتور العيسوى العاصى أخصائى الأطفال وحديثى الولادة بقصر العينى، بضرورة ضبط الأم والأب هذه المشكلة، والعمل على تنظيم ساعات نوم واستيقاظ الطفل من خلال بعض النصائح:

الاهتمام بتناول الطفل الطعام الصحى على مدار اليوم، فالطعام المقلى والمفتقد للعناصر والألياف يشعر الطفل بالجوع وقد يسبب له اضطرابات نوم وسهر.

الاهتمام بتجنب نسب الكافيين التي تعطى للطفل من خلال بعض المشروبات والأطعمة.

حدد ميعاد لنوم الطفل لا يمكن تغييره أبدًا ولتلتزم الأسرة جميعها بهذا الميعاد.

ضع روتينًا رياضيًا للطفل يعزز من بذله للجهد على مدار اليوم بشكل منظم فيجعله مهيأ للنوم في موعد محدد.

فكرة تثبيت مواعيد يومية خلال الإجازات للنوم والطعام والنشاط ما يساعد على تنظيم نوم الطفل.

اهتم بعدم امتلاء معدة طفلك بالكثير من الطعام في وجبة العشاء، لأن التخمة قد تسبب له اضطرابات بالنوم