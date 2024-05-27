شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين الصداع النصفي ونقص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي حالة عصبية شائعة يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص وحياتهم الاجتماعية والعملية، وتشير الأبحاث إلى أن بعض نقص الفيتامينات قد يكون مرتبطًا بتكرار وشدة نوبات الصداع النصفي، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض الفيتامينات التي قد يساهم نقصها في الإصابة بالصداع النصفي: 1. فيتامين د

ارتبط نقص فيتامين د بارتفاع وتيرة الإصابة بالصداع النصفي، ويلعب هذا الفيتامين دورًا حاسمًا في صحة الأعصاب والحد من الالتهابات، وهو ما قد يرتبط بتأثيره على تكرار الصداع النصفي، وتناول مكملات فيتامين د قد يقلل من تكرار النوبات لدى الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من هذه المغذيات.

2. المغنيسيوم

على الرغم من أنه ليس فيتامين ولكنه معدن، إلا أن دور المغنيسيوم مهم بما يكفي في الوقاية من الصداع النصفي، يعد نقص المغنيسيوم أحد أكثر حالات النقص المدعومة جيدًا المرتبطة بالصداع النصفي. المغنيسيوم مهم لوظيفة الأعصاب المناسبة، ويساعد على تنظيم إطلاق الناقلات العصبية، ومكملات المغنيسيوم فعالة في الوقاية من الصداع النصفي، خاصة تلك المرتبطة بأعراض الدورة الشهرية.

3. فيتامين ب2

فيتامين ب2، ضروري لإنتاج الطاقة في الخلايا، ونقصه يمكن أن يضعف الوظائف الخلوية في الدماغ المرتبطة بالصداع النصفي. وهو مفيد في تقليل تكرار الصداع النصفي وشدته، مما يجعله توصية شائعة للأشخاص الذين يعانون من هجمات متكررة.

4. الإنزيم المساعد Q10

على الرغم من أنه ليس فيتامينًا تقليديًا، إلا أن الإنزيم المساعد Q10 عبارة عن مادة مغذية تعمل بشكل مشابه للفيتامينات في الجسم. وهو ضروري لإنتاج الطاقة وحماية مضادات الأكسدة. لقد وجدت العديد من الدراسات أن Q10 يمكن أن يقلل من تكرار الصداع النصفي.

5. فيتامين ب12

في حين أن العلاقة المباشرة بين نقص فيتامين ب 12 والصداع النصفي أقل وضوحا، فإن فيتامين ب 12 ضروري للصحة العصبية العامة ووظيفتها. فهو يساعد في إنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ويدعم عمل الخلايا العصبية.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى أعراض عصبية قد تؤدي إلى تفاقم الصداع النصفي أو تحفيزه لدى بعض الأفراد.

6. فيتامين ب6

فيتامين ب6 مهم لإنتاج بعض الناقلات العصبية في الدماغ، مثل السيروتونين، والتي يمكن أن تؤثر على أمراض الصداع النصفي. إن أوجه القصور في فيتامين ب6، على الرغم من أنها أقل شيوعًا من فيتامين ب2، قد تساهم أيضًا في ظهور أعراض الصداع النصفي.