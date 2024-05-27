مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للتمريض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ عبدالله الشمري

احتفى مستشفى النعيرية العام –أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي- باليوم العالمي للتمريض تحت شعار ” تمريضنا مستقبلنا ” وأقام المستشفى حفلا بهذه المناسبة للطاقم التمريضي اشتمل على عدد من الفقرات المتنوعة.

وأشار مدير الخدمات الصحية المدمجة بالنعيرية فيصل الدويش إلى أن مستشفى النعيرية العام يشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض .ايمانا بالدور الكبير الذي يقوم به الكادر التمريضي على الخارطة الصحية ، وتقديرا لجهوده المبذولة للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء ، مؤكدا الاهتمام بهذه المناسبة والاحتفاء بها يأتي تأكيدا للدور الحيوي الذي يؤديه الكادر التمريضي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، والاهتمام بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

واشتمل الحفل على عرض مرئي سلط الضوء على ملامح عمل الكادر التمريضي ، كما تضمن عددا من الفقرات المختلفة التي اشتملت على فقرة ” عرفان” المتضمنة تقديم رسائل كتابية ومرئية وجهت من العاملين بالحقل التمريضي الى أهاليهم ، عرفانا لوقوفهم ومساندتهم لهم بداية أعمالهم الوظيفية ، وكذلك فقرة “هديتكم علينا” وهي عبارة عن تبادل الهدايا بين الممرضات في الأقسام المختلفة ، بالاضافة الى فقرة

” نبيك تفوز” وهي عبارة عن عدد من الكوبونات المجانية المقدمة للفائزين من خلال صندوق السحب . وشارك في تقديم الهدايا شركة بي هابي كافيه ومحل همسة فرح للاحتفالات ومحل مجدولين للشوكولاته.

كما تم تخصيص ركن شعبي لتعريف الممرضات بنمط الحياة في الصحراء وكذلك تعريفهن بالاكلات الشعبية والملبوسات المستخدمة في العهد الماضي .