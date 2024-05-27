10 أطعمة تساعد على حماية بصرك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف خبراء صحة وأطباء عيون، عن 10 أنواع من الأطعمة تعمل على حماية البصر وتقويته نظراً لكونها غنية بأربعة عناصر غذائية تحتاجها العين، وهي حمض أوميغا 3 الدوكوساهيكسانويك، وفيتامين بي 2، واللوتين والزياكسانثين.

وذكر الأطباء أن الأطعمة العشرة هي سمك السلمون، والسردين، وسمك الأسقمري البحري، والألبان، والبيض، واللحم الطري، والكرنب، والسبانخ، والفلفل البرتقالي، والذرة الحلوة.

وقالت الباحثة والخبيرة الطبية بشركة “ماكوشيلد” المتخصصة في إنتاج المكملات الغذائية، إن أحماض الدوكوساهيكسانويك توجد بشكل خاص في الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين وتمثل ما يصل إلى 93% من دهون أوميغا 3 في شبكية العين.

وأضافت أن شبكية العين تعتمد بشكل كامل على المصدر الغذائي لأحماض الدوكوساهيكسانويك، لكن أجسامنا لا تستطيع إنتاج كميات كافية من هذه الدهون الحيوية، لذلك نحن نعتمد بشكل كامل على الحصول على ما يكفي من وجباتنا الغذائية.

وأشارت إلى أن “فيتامين بي 2” يدعم صحة العين من خلال المساعدة في الحفاظ على الرؤية الطبيعية، إذ يوجد في منتجات الألبان والبيض واللحوم الخالية من الدهون وسمك السلمون.