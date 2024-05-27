شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لأقراص الزنك أن تساعد فى علاج نزلات البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الزنك وفيتامين C من المكملات الشائعة التي توصف غالبًا للمرضى الذين يعانون من نزلات البرد، وتناول الناس العديد من هذه الأقراص لتعزيز أجهزتهم المناعية وتسريع عملية التعافي، والزنك هو أحد مكونات العديد من الإنزيمات المعدنية في الجسم، ويشارك في تركيب البروتينات وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أقراص الزنك قد تقلل من مدة وأعراض نزلات البرد لدى البالغين، حيث قام الباحثون بتحليل بيانات من سبع دراسات أجريت على أكثر من 500 شخص مصابين بنزلات البرد بشكل طبيعي.

ونظر الباحثون في ما إذا كانت أقراص معينات الزنك يمكن أن تقصر مدة نزلات البرد وما إذا كان نوع الزنك أو الجرعة مهمًا. ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا أقراص الزنك، بغض النظر عن نوع الزنك انخفض لديهم نزلات البرد بنحو الثلث مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهمياً.

الأطعمة الغنية بالزنك



بدلًا من اللجوء إلى أقراص الزنك التي لها نتائج متضاربة، من الأفضل تناول الأطعمة التي يمكنها تلبية احتياجاتك من الزنك بشكل طبيعي. وتشمل هذه:

لحمة

المحار

البقوليات

بذور

المكسرات

ألبان

بيض

كل الحبوب

وأفضل ما في إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي هو أنها يمكن أن تمدك أيضًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، مثل الكالسيوم، فيتامين ب 12 وفيتامين د والبروتين.