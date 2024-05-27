شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر دورة النوم على مستويات السكر في الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحصول على نوم جيد أثناء الليل أمرًا ضروريًا للحفاظ على التحكم المناسب في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، وغالبًا ما تؤدي أنماط الحياة الحديثة إلى عادات نوم سيئة، ما قد يكون له آثار ضارة على مستويات السكر في الدم. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

تأثير النوم على مستويات السكر في الدم على النحو التالي مستويات الكورتيزول

يؤدي النوم غير الكافي إلى زيادة مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر المعروف بأنه يحفز مقاومة الأنسولين. ويمكن لهذه المقاومة أن تزيد من خطر الإصابة بمقدمات مرض السكري أو مرض السكري، وتؤدي إلى تفاقم إدارة نسبة السكر في الدم لدى الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالفعل بمرض السكري

الأكسدة

يؤدي عدم كفاية النوم إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وارتفاع علامات الالتهابات. وهذا يساهم في زيادة مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. ونتيجة لذلك، تؤدي هذه التغيرات الهرمونية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الأكل بشراهة

يمكن أن يؤدي البقاء مستيقظًا لفترات أطول إلى زيادة تناول السعرات الحرارية، وغالبًا ما يكون ذلك مع اختيارات غذائية غير صحية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

النشاط البدني

انخفاض مستويات الطاقة وزيادة النعاس أثناء النهار بسبب سوء نوعية النوم يمكن أن يقلل من النشاط البدني، مما يؤدي إلى تفاقم زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم.