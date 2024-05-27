شكرا لقرائتكم خبر عن عالج جفاف العيون عشان تقضى على الصداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث جفاف العين عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع أو عندما تتبخر الدموع من سطح العين بسرعة كبيرة، وتتجلى هذه الحالة في أعراض مختلفة، بما في ذلك عدم الراحة في العين، وانخفاض أو زيادة الدموع، والاحمرار، والحكة، والإحساس بالحصى. وهذه الأعراض لديها القدرة على إحداث الصداع وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

العوامل التي تربط بين جفاف العيون والصداع إجهاد العين الرقمي

تكون العيون الجافة أكثر عرضة لإرهاق العين المبكر وإجهادها وتهيجها، خاصة أثناء الأنشطة التي تتطلب من الشخص التركيز على مسافة قريبة لفترة طويلة، مثل القراءة أو العمل على جهاز رقمي مثل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، ويمكن أن يؤدي هذا إلى ألم حول العينين والصداع اللاحق، والذي عادة ما يكون آلامًا خفيفة في منطقة الجبهة والصدغ.

تأثير إجهاد العين الرقمي

والسبب الشائع للأعراض المذكورة أعلاه هو حالة متعددة العوامل يشار إليها باسم إجهاد العين الرقمي الناتج عن الاستخدام الموسع للأجهزة البصرية الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية"، غالبًا ما يؤدي الاستخدام المستمر لهذه الأجهزة إلى تقليل الرمش، ما يؤدي إلى تفاقم جفاف العين. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الأوضاع غير الصحيحة للرقبة والرأس التي يتخذها المستخدمون في زيادة الصداع وآلام الرقبة المتكررة.

ممارسات للحد من جفاف العيون والصداع

فيما يلي بعض نصائح العين التي يجب عليك ممارستها لتقليل جفاف العين والصداع:

تحسين مساحة العمل

ضع شاشة الكمبيوتر تحت مستوى العين قليلًا وعلى مسافة ذراع واحدة. ستساعد الشاشات المضادة للوهج مع تباين السطوع وحجم الخط في المشاهدة المريحة.

قاعدة 20:20:20

خذ فترات راحة منتظمة. كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية من الشاشة الرقمية وانظر إلى شيء ما على بعد 20 قدمًا على الأقل. هذه الممارسة تسمح لعينيك بالانتعاش.

القطرات

استخدم قطرات العين المرطبة بانتظام أثناء استخدام الأجهزة الرقمية لتكملة الدموع الطبيعية للتخلص من الجفاف. والتي تستخدم حوالي أربع مرات في اليوم، عادة ما يخفف من أعراض مرض جفاف العين في غضون شهر. ومع ذلك، قد يستغرق التحسن الملحوظ في العلامات عدة أشهر حتى يظهر.