شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحافظ على بياض أسنانك.. تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساهم تناول خضراوات معينة فى الحصول على أسنان أكثر بياضًا من خلال تعزيز صحة الفم وتقليل ظهور البقع، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الخضراوات يمكن أن يساعدك في الحفاظ على أسنانك بيضاء.

الخضراوات المقرمشة

مثل الجزر والكرفس والخيار، تحتوى على نسبة عالية من الماء ومقرمشة، ما يعنى أنها تساعد فى تحفيز إنتاج اللعاب هو مطهر طبيعي للفم، ويساعد على التخلص من جزيئات الطعام والبكتيريا التى يمكن أن تسبب البقع وتراكم طبقة البلاك.

البروكلى

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن البروكلي غني بالألياف وفيتامين C، وكلاهما مفيد لصحة اللثة ونظافة الفم بشكل عام، حيث يساعد فيتامين C على تعزيز صحة اللثة من خلال دعم إنتاج الكولاجين، بينما تساعد الألياف على تنظيف الأسنان أثناء المضغ.

الخضراوات الورقية

مثل السبانخ واللفت والسلق مليئة بالمعادن مثل الكالسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على أسنان وعظام قوية، كما أنها تحتوى على حمض الفوليك، الذى قد يساعد فى تقليل التهاب اللثة.

الفلفل الحلو

خاصة الأحمر والأصفر، غني بفيتامين C، الذى يساعد على تقوية اللثة ومحاربة البكتيريا التى يمكن أن تؤدى إلى تسوس الأسنان وتغير لونها.

البقدونس

ليس مجرد مقبلات، بل هو أيضًا معطر طبيعي للفم ويمنحك رائحة نفس منعشة، ويمكن أن يساعد في تحييد الروائح التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، إن مضغ غصن من البقدونس بعد تناول الوجبة يمكن أن يساعد في الحفاظ على أنفاس منتعشة وأسنان نظيفة.

القرنبيط

يحتوى على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C، ما يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز صحة الفم، كما أن لديها نسيجا كاشطا خفيفًا يمكن أن يساعد في إزالة البقع السطحية من الأسنان.

البصل

في حين أن البصل قد لا يكون أول الخضراوات التي تتبادر إلى ذهنك للحصول على أسنان أكثر بياضًا بسبب نكهته القوية، إلا أنه يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا الضارة في الفم وتقليل خطر الإصابة بالتسوس وأمراض اللثة.

الكرفس

ليس مقرمشًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على خيوط ليفية تعمل مثل خيط طبيعى لتنظيف الأسنان، وتدليك اللثة، كما يساعد المحتوى المائي العالي على التخلص من جزيئات الطعام والبكتيريا.