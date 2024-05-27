شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لكبار السن المرضى بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة يمكن أن تلحق الضرر بعملية التمثيل الغذائي في الجسم، فضلا عن أنه يزيد من خطر العدوى، ويمكن أن يؤدي إلى تلف القلب والكلى والعينين والأعصاب وبخاصة مع المرضى كبار السن وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

طرق المساعدة

ساعدهم على تناول الأطعمة المغذية: إن الاختيارات الغذائية الحكيمة وخطة الوجبات الملائمة لمرض السكري (مع مجموعة من الأطعمة) ستساعدهم في الحصول على الكميات المناسبة من البروتين والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل النظام الغذائي لمرضى السكري بطرق مختلفة لتسهيل اتباعه وخاصة لكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في اتباعه، وذلك بالحصول على الحصول على مساعدة أخصائى تغذية.

قم بإجراء اختبار لاعتلال الشبكية السكري والاعتلال العصبي: يمكن أن يؤدي مرض السكري لفترة طويلة إلى إتلاف عيونهم وأعصابهم، ويمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية السكري إلى العمى وفقدان البصر إذا ترك دون علاج، وبالمثل، يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي السكري إلى إضعاف أقدامهم ويجعل من الصعب عليهم المشي والكشف والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ المريض من المضاعفات.

تحفيزهم على ممارسة الرياضة: يمكن أن تساعد الأنشطة البدنية في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن أن تكون اليوغا والتأمل والمشي في الصباح فعالة في الحفاظ على نشاطهم وصحتهم. تذكر إرشادات النشاط البدني، مثل جدولة التمارين بعد ساعة من تناول الوجبة.

إن التعرف على مرضهم وإدارته وعلاجه سيمنحك المعرفة والأدوات اللازمة لمواجهته ويرجى تشجيعهم على استخدام جهاز مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم في المنزل مثل جهاز قياس السكر لتتبع مستويات السكر في الدم الدقيقة يوميًا وتتبع مدى تأثير النظام الغذائي وممارسة الرياضة.