شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتـأكد من إصابتك بالروماتويد وليس التهاب المفاصل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدى، أو بمسماه الدارجلروماتويد، تلك المشكلة التي يعانى منها الكثيرون، ويختلط فيها العلامات والأعراض، خاصة مع مشكلة التهابات المفاصل، أو مع آلام الجسم، أو مع التهابات الجسم، فكلها تتفق والروماتويد في كثير من الأعراض والعلامات، ما يصعب التشخيص، وفقًا لتقرير نشر في موقع arthritis فإن الروماتويد هو عبارة عن التهاب مفصلى نتيجة اضطرابات في دفاعات الجسم والجهاز المناعى، ما يجعل الجهاز ذاته يهاجم المفصل ما يخلف أعراضًا كثيرة، وترجع الأسباب والعوامل وفقًا للتقرير إلى كثير من العوامل منها، بعض حالات التعب والإجهاد الحاد، فضلاً عن الفيروسات والعدوى البكتيرية وغيرها من الأسباب.

فيما أكد الدكتور محسن سليمان أستاذ الجلدية والمناعة قصر العينى، مجموعة من أبرز علامات وأعراض الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدى، والتي تؤكد على الإصابة به وفقًا لتشخيص الطبيب المختص، الذى يفحص المريض فحصًا دقيقًا مقارنة بالشكوى والأعراض التي يذكرها المريض، ومن بينها:

أهم وأبرز الأعراض والعلامات تلك التي تعتمد على آلام والتهابات المفاصل المتكررة، مفاصل اليد والساق وكل مفاصل الجسم:

الألم الشديد الذى يصيب المفاصل والعظام والجسم بشكل عام، يشعر به المريض على الدوام

الجمود والشعور بالصعوبة في الحركة عند شعور المريض بالم ووجع في المفاصل المختلفة، فتجده غير قادر على الحركة بسهولة

قد يعانى البعض من تورم وتضخم في المفصل والأصابع، ملحوظ ومتكرر بين الحين والآخر