شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ماليزي يخضع لعملية زراعة قرنية بسبب "فرك" عينيه بشكل مفرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع شاب ماليزى يبلغ من العمر 21 عامًا، مؤخرًا، لعملية زرع قرنية بعد أن تعرض لخدش بسبب فرك عينيه بشكل مفرط، حيث يعانى محمد زبيدى، من الحساسية منذ فترة طويلة، وعندما كان طفلاً اعتاد على فرك عينيه حتى تتحول إلى اللون الأحمر.

ولم تصبح هذه مشكلة خطيرة إلا فى سنوات المراهقة، ففى سن الخامسة عشرة، بدأ يعانى من عدم وضوح الرؤية فى عينه اليمنى، وازدادت الأمور سوءًا مع مرور الوقت، وعندما قرر أخيرًا استشارة الطبيب بشأن هذا الأمر، قيل له إنه تعرض لخدش شديد فى قرنيته بسبب فرك العين المستمر، وأنه الآن بحاجة إلى واحدة جديدة لاستعادة بصره، وفقًا لموقع oddity central.

قال زبيدى فى مقطع فيديو على تيك توك: "منذ أن كنت طفلاً، كنت أحب فرك عينى لأننى أعانى من الحساسية.. أحيانًا أفرك عينى حتى تتحول إلى اللون الأحمر.. لقد لاحظت أن رؤيتى بدأت تتشوش عندما كنت فى الخامسة عشرة من عمرى.. وأصبحت أكثر ضبابية بمرور الوقت.. وعندما كنت فى الحادية والعشرين من عمرى، كانت هناك ندبة بالفعل على قرنيتى".



الشاب الماليزي بعد عملية زراعة القرنية

وخضع الشاب مؤخرًا لعملية زرع قرنية، وهى العملية التى تتم فيها إزالة قرنيته التالفة واستبدالها بأخرى جديدة، لقد تم وضعه تحت التخدير العام، لذلك لم يكن هناك ألم، لكن فترة تعافيه كانت طويلة، وأخبره طبيبه أنه سيكون قادرًا على فتح عينه فى غضون شهرين، لكن الأمر سيستغرق سنوات حتى يتعافى تمامًا.

وقال محمد: "فى الوقت الحالى، حالتى مستقرة، لكن عينى اليمنى لا تزال غير قادرة على الفتح"، بينما قال الطبيب إن الأمر قد يستغرق شهرين حتى يتمكن من فتح عينيه، وسوف يستغرق الأمر عامين حتى يتعافى تماما.

انتشر مقطع الشاب البالغ من العمر 21 عامًا على نطاق واسع فى وطنه، حيث أعرب معظم الناس عن صدمتهم من أن شيئا حميدا مثل فرك عينك يمكن أن يؤدى إلى زراعة القرنية، وتمنى آخرون له الشفاء العاجل.