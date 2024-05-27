شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية للحجاج بأهم الأدوية فى حقيبتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التجهيز للسفر لأداء مناسك الحج، ليس بالأمر السهل، بل يتطلب الأخذ في الاعتبار العديد من الإجراءات خاصة للوقاية من العدوى والأمراض بما يضمن لنا حجا صحيا وأداء المناسك على أكمل وجه، لذلك يجب أن تتضمن حقيبتك الشخصية التي تلازمك طوال فترة الحج مجموعة من الإسعافات الأولية اللازمة من أجل سرعة التصرف على الفور عند الشعور بأى أعراض للتعب.

فيما يلى.. الإسعافات الأولية التي يجب حملها في حقيبتك للتعامل مع أي عدوى أو أعراض للمرض قد تصيبك أثناء أداء المناسك، وفقًا لموقع "WEBMD":

- أدوية لنزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك مسكن وخافض للحرارة.

- مطهرات للجروح

- أدوية الصداع

- أدوية خاصة للتعامل مع أي أعراض خاصة بالمعدة

- أدوية للعضلات

- أقراص فيتامين سي

- مراهم جلدية لمعالجة أي لدغات أو لسعات قد تتعرض لها بسبب الحشرات أو الجروح والحروق الناتجة عن التعرض للشمس

- أدوية للحساسية

- لاصقات طبية للتعامل مع الجروح

- الكمامات، فهى ضرورية جدًا لا يجب الاستغناء عنها من أجل الوقاية من العدوى.

- لا تنسى أيضًا تضمين الكحول من أجل تطهير يديك باستمرار

- يفضل أيضًا أن تتضمن حقيبتك نوع من العطر للتعامل مع حالات الإغماء.

- أما بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، يجب اصطحاب جهاز لقياس ضغط الدم وجهاز قياس السكر

وقبل كل هذه التحضيرات، تأكد من حصولك على التطعيمات المطلوبة خاصة قبل السفر بـ15 يومًا لضمان فعاليتها وتوفير المناعة الكافية للوقاية من الأمراض.