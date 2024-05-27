شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر جمعية الصحة العامة العالمية الـ 77 :"لا يسعني اليوم إلا أن أعرض بعض النقاط البارزة"، مشيرا إلى أن نصف سكان العالم لا يحصلون على تغطية كاملة من الخدمات الصحية الأساسية،

ويستعرض أهداف منظمة الصحة العالمية.. صحة السكان..

وهذا هو الهدف الوحيد من الأهداف الثلاثة التي نتوقع تحقيقها، حيث من المتوقع أن يتمتع 1.5 مليار شخص بصحة ورفاهية أفضل بحلول عام 2025.



وقد تم تحقيق ذلك من خلال عمل الدول الأعضاء عبر القطاعات لمعالجة الأسباب الجذرية لاعتلال الصحة: الهواء غير النظيف، والنظم الغذائية غير الصحية، والمياه غير الآمنة، والبيئات الملوثة، والمنتجات التي تضر بالصحة.

وأضاف، إن تعاطي التبغ آخذ في الانخفاض في 150 دولة، كما انخفض عدد المدخنين على مستوى العالم الآن بمقدار 19 مليون شخص عما كان عليه قبل عامين، وقامت أكثر من 90 دولة بزيادة الضرائب المفروضة على التبغ بين عامي 2020 و2022، في ديسمبر، نشرت منظمة الصحة العالمية دعوة للعمل على منع تناول السجائر الإلكترونية، إلى جانب مذكرة فنية حول الأدلة على الضرر الذي تسببه.

ونرى أيضًا اتجاهات إيجابية في جهودنا لتحسين التغذية والنظم الغذائية الصحية، وفي العام الماضي، قامت 13 دولة أخرى بتمرير أو تنفيذ سياسات أفضل الممارسات لإزالة الدهون المتحولة مثل السمن الصناعى او الدهون المهدرجة من إمداداتها الغذائية.

ويحظى الآن ما يقرب من نصف سكان العالم بالحماية بموجب مثل هذه السياسات، مقارنة بنحو 7% فقط في عام 2018، عندما أطلقنا دعوة منظمة الصحة العالمية للعمل.

وتشير تقديراتنا إلى أن هذه السياسات أدت إلى خفض عدد الوفيات السنوية الناجمة عن الدهون المتحولة بمقدار الثلثين، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، يتخذ المزيد والمزيد من البلدان إجراءات لمعالجة السمنة وهزال الأطفال، ولتوسيع نطاق الرضاعة الطبيعية، وزادت 28 دولة الضرائب على الكحول والتبغ والمشروبات السكرية، ونحن نعمل أيضًا على جعل الطرق في العالم أكثر أمانًا.

وقال، إنه على مدى العقد الماضي، نجحت 45 دولة في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بنسبة 30% على الأقل، وحققت 10 دول خفضا بنسبة 50% أو أكثر: بيلاروسيا، بروناي دار السلام، الدنمارك، اليابان، ليتوانيا، النرويج، الاتحاد الروسي، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.

ونحن نعمل على زيادة عملنا في مجال العلوم السلوكية، لنفهم بشكل أفضل الأسباب التي تجعل الناس يتخذون قرارات بشأن صحتهم.

وفي أعقاب اعتماد جمعية الصحة العام الماضي قراراً بشأن العلوم السلوكية، عملنا مع البنك الدولي لإصدار تقرير جديد يبين أنه في حين أن بعض البلدان تستخدم العلوم السلوكية في السياسات والتخطيط، فإنها غالباً ما تكون مجزأة ومخصصة وغير مخصصة. المرتبطة بالاستراتيجيات الصحية الوطنية.

في حين أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، إلا أن الصحة الاجتماعية لم تحظ إلا بقدر قليل من الاهتمام.

ولذلك قمت بإطلاق لجنة للتواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على تأثير العزلة الاجتماعية وتقديم المشورة لي وللعالم حول كيفية التعامل معها.

لذلك هناك أسباب كثيرة للتفاؤل في عملنا في مواجهة محددات الصحة، على الرغم من أن الأمر يتطلب المزيد من العمل.

وأضاف، إنه لعل أكبر تهديد للصحة في عصرنا يأتي من تغير المناخ، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، تم تخصيص يوم كامل من البرنامج للصحة لأول مرة، وأتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها.

ووقعت 149 دولة على إعلان مؤتمر COP28 بشأن تغير المناخ والصحة، وتعهد المانحون بتقديم أكثر من مليار دولار أمريكي لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ.

كما لعبت منظمة الصحة العالمية والمجتمع الصحي العالمي دورًا في الحفاظ على الالتزام بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي، وفي الوقت نفسه، فإننا ندعم البلدان لبناء أنظمة صحية أكثر مرونة ومراعية للمناخ.

في العام الماضي، دعمنا كهربة المرافق الصحية بالطاقة الشمسية في الصومال، ومع اليونيسف ومؤسسة جافي، بدأنا في دعم بلدان أخرى بما في ذلك أوغندا وإثيوبيا وزامبيا وباكستان واليمن، كما نواصل العمل مع شركائنا في المجموعة الرباعية لدعم البلدان في ترجمة نهج "الصحة الواحدة" إلى سياسات وإجراءات.

وأوضح، إنه يحرز ما لا يقل عن 63 بلدا تقدما في تقديم الرعاية للاجئين والمهاجرين، ومعالجة الأسباب الجذرية لاعتلال الصحة، على سبيل المثال، سنت كولومبيا سياسات مكنت 3.5 مليون مهاجر من الحصول على الخدمات الصحية.

الهدف الثانى: مليار شخص يستفيد من التغطية الصحية الشاملة..

أوضح الدكتور تيدروس، إنه سيتم تغطية 585 مليون شخص إضافي بالخدمات الصحية الأساسية دون إنفاق كبير على الصحة بحلول عام 2025 - وهو ما يزيد قليلاً عن منتصف الطريق نحو تحقيق هدفنا المتمثل في مليار شخص.

وعلى الرغم من أن 30% من البلدان قد حققت تقدماً منذ عام 2000 في كل من تغطية الخدمات والحماية المالية، إلا أننا على المستوى العالمي نتراجع فيما يتعلق بالحماية المالية، يواجه 2 مليار شخص صعوبات مالية بسبب الإنفاق الصحي من جيوبهم الخاصة.

وأكد، إن نصف سكان العالم لا يحصلون على تغطية كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، وفي الاجتماع الثاني رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعهدت البلدان بأكثر من 50 التزامًا بالتوسع التدريجي في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتحسين الحماية المالية، ولدعم البلدان في تحقيق تلك الالتزامات، تعمل منظمة الصحة العالمية في أكثر من 120 بلداً من خلال شراكة التغطية الصحية الشاملة، وانضممنا أيضًا إلى اتحاد بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإطلاق منصة الاستثمار في التأثير الصحي، بأموال تبلغ 1.5 مليار يورو لدعم مشاريع الرعاية الصحية الأولية في البلدان، ونهدف إلى البدء في صرف المدفوعات اعتبارًا من سبتمبر.

وقال، إنه في العام الماضي، دعمنا 23 دولة لتعزيز القوى العاملة في مجال الصحة والرعاية، على سبيل المثال، نحن نستعد لتدريب الممرضات والقابلات على استخدام مجموعة من أدوات الرعاية الأساسية في حالات الطوارئ والتي يمكن أن تقلل من معدل الوفيات في المستشفيات بنسبة تصل إلى النصف.

وبدعم من منظمة الصحة العالمية، أحرز 95 بلدا تقدما كبيرا في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها في العام الماضي، مع أمثلة استثنائية في أذربيجان وكازاخستان والصومال وأوكرانيا.