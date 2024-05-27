شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مخاطر فرك عينيك بكثرة وهل تصل لفقدان البصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرك العينين من العادات السيئة التي تزيد خطر الإصابة بالعدوى، وتتلف الأنسجة الرقيقة، وتزيد من جفاف العين والحساسية، وقد أدت هذه العادة إلى خضوع شاب ماليزي لعملية زراعة القرنية بعد فرك عينيك بكثرة، لذا نقدم فى هذا التقرير أبرز مخاطر فرك عينيك بكثرة، بحسب موقع Calgary .

لماذا نفرك أعيننا؟

نحن في كثير من الأحيان لا نفكر في الأمر، الأسباب الشائعة التي تجعل الناس يفركون أعينهم تشمل ما يلي:

الحساسية، مثل حمى القش أو ردود الفعل على عث الغبار

التهاب الملتحمة أو التهابات العين الأخرى

جفاف العيون

إجهاد العين الرقمي نتيجة استخدام الموبايل والشاشات

تهيج من العدسات اللاصقة

فرك عينيك ليس ضارًا دائمًا عند القيام به قليلا حيث يمكن أن يساعد فرك العين في تحفيز الدموع لتليين العين، ولكن عادة ما تكون هناك طريقة أكثر أمانًا وفعالية لتخفيف الحكة أو التهيج.

ماذا يحدث عندما تفرك عينيك كثيرًا؟

قد يبدو فرك عينيك بمثابة حل سريع، لكنه قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد.

زيادة خطر العدوى

أيدينا مغطاة بالجراثيم، وعندما نفرك أعيننا، فإننا ندخل تلك الجراثيم إلى الأنسجة الرخوة الموجودة حول أعيننا. هذا يمكن أن يسبب التهابات مثل التهاب الملتحمة (العين الوردية). يمكن أن تشمل أعراض التهابات العين الاحمرار والحكة وإفرازات العين.

تلف الأنسجة الرقيقة حول عينيك

الجلد حول أعيننا حساس ورقيق، والفرك المستمر يمكن أن يسبب الضرر. فرك عينيك يمكن أن يسبب كسر الأوعية الدموية والهالات السوداء والتجاعيد. علاوة على ذلك، فإن فرك عينيك يمكن أن يضغط على القرنية، وهي القبة الشفافة التي تغطي الجزء الأمامي من عينك.

هذا الفرك يمكن أن يسبب حالة تسمى القرنية المخروطية، حيث تضعف القرنية وتنتفخ في شكل مخروطي. يمكن أن تؤدي القرنية المخروطية إلى رؤية ضبابية ومشوهة وقد تتطلب زراعة القرنية في الحالات الشديدة.

تفاقم الحساسية

إذا كنت تعاني من الحساسية، فقد تكون على دراية بالرغبة في فرك عينيك. ومع ذلك، فإن فرك عينيك يمكن أن يجعل أعراض الحساسية لديك أسوأ. وذلك لأنه عندما تفرك عينيك، فإنك تفرز الهستامين، والذي يمكن أن يسبب المزيد من الحكة والاحمرار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح يديك مغطاة بمسببات الحساسية. إذا قمت بعد ذلك بفرك عينيك، فقد تعرض المزيد من مسببات الحساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأعراض. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك حساسية من وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح.

زيادة ضغط العين

فرك عينيك قد يزيد من ضغط العين (IOP)، مما قد يؤدي إلى الجلوكوما. الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون المرتبطة عمومًا بزيادة الضغط في العين.

قد يؤدي هذا الضغط المتزايد إلى تلف العصب البصري، الذي ينقل المعلومات البصرية إلى دماغك. إذا تركت دون علاج، يمكن أن يسبب الجلوكوما فقدان البصر الدائم.

جفاف العين

إذا كنت تعاني من جفاف العين، فإن فرك عينيك قد يؤدي إلى تفاقم الحالة. يؤدي فرك عينيك عادة إلى إنتاج المزيد من الدموع، ولكن إذا كنت تعاني من متلازمة جفاف العين، فقد لا يمنحك ذلك أي راحة. في الواقع، يمكن أن يسبب ذلك جفاف عينيك ويسبب عدم الراحة أو الاحمرار أو عدم وضوح الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب فرك العين الجافة خدوشًا صغيرة على سطح عينيك. وهذا يمكن أن يؤذيهم ويجعلهم أكثر عرضة للجفاف. هناك علاجات أكثر فعالية وأطول أمدا لجفاف العيون.

كيف تمنع نفسك من فرك العين

يفرك الجميع أعينهم من وقت لآخر، ولكن إذا وجدت أنك تفرك عينيك كثيرًا، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لحماية صحة عينك أو منع فرك العين المزمن.

ممارسة النظافة الجيدة

تأكد من غسل يديك بانتظام وتجنب لمس عينيك قدر الإمكان. قد يكون لمس عينيك أمرًا لا مفر منه إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، لكن الحفاظ على نظافة العدسات واليدين أمر بالغ الأهمية لتجنب التهابات العين. إذا كنت بحاجة إلى لمس عينيك، استخدم منديلًا نظيفًا أو قطعة قطن.

استخدام قطرات العين

هناك بدائل لفرك عينيك الجافة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام الدموع الاصطناعية أو قطرات العين المرطبة للمساعدة في تخفيف الانزعاج وتقليل الرغبة في فرك عينيك. تأكد من اتباع الإرشادات الموجودة على قطرات العين الخاصة بك، حيث قد يكون لبعضها حد يومي. استشر طبيب العيون الخاص بك للحصول على المشورة بشأن قطرات العين التي يجب استخدامها.

علاج الحساسية الخاصة بك

إذا كنت تعاني من الحساسية، فإن تناول أدوية الحساسية أو استخدام قطرات العين المسببة للحساسية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

