شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الكيكة لو أنت مريض سكر أو من الراغبين فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي صحى أو ريجيم يتطلب الالتزام لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، وهناك وصفات صحية عديدة يمكن أن تتبعها أثناء الريجيم أو حتى للحفاظ على وزنك ثابتًا ومن بين هذه الوصفات يقدم الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، وصفة دايت صحية للحفاظ على وزنك، وهى كيكة المج بالشيكولاتة والتى تناسب أيضًا مرضى السكرى.

وقال الدكتور كريم جمال، إن كيكة المج بالشيكولاتة وجبة خفيفة وصحية وتساعدك على الشعور بالشبع، وفى نفس الوقت تحافظ على الوزن بدون زيادة إذا كانت بجانب نظام غذائي صحي تتبعه فى حياتك.

وأضاف أن السعرات الحرارية في هذه الوصفة قليلة لذا فهى لن تزيد الوزن إذا كنت ترغب فى تناول الحلويات.

وأوضح أن الوصفة تتكون من 2 ملعقة دقيق شوفان و2 ملعقة صغيرة كاكاو خام وبيضة ومكعب شيكولاتة ونصف ملعقة صغيرة زيت أو زبدة "سايحة" و4 ملعقة حليب ونقطتان فانيليا وربع ملعقة بيكنج باودر وذرة ملح وسكر دايت للتحلية.

وأشار إلى أنه لعمل هذه الوصفة الصحية يجب أن نخلط المكونات الجافة مع بعض ثم نضيف المكونات السائلة ونقلبهم ونخلطهم بشكل جيد ثم نغمس مكعب الشيكولاتة وسط الخليط.

وأوضح أننا ندخل المج في ميكروويف درجة حرارة عالية لمدة 3 دقايق أو في الفرن درجة حرارة 180 مئوية لمدة 12 – 15 دقيقة ونترك الكيكة لتبرد قليلا.