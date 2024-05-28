شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. نزيف الدورة الشهرية قد يؤدى إلى هذه المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزيف الحيض أو الدورة الشهرية، مشكلة تقابل العديد من السيدات والفتيات، فالدورة الشهرية لها كمية نسبية من الدم يتخلص الجسم منها، ولكن إذا زادت كمية الدماء وأصبحت غزيرة كان ذلك نزيفًا للدورة الشهرية، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع acog موضحًا أن هناك علامات تؤكد أن الدورة الشهرية أصابها النزيف ولابد من علاج هذه المشكلة.

من تلك العلامات التى قد تصيب البعض من السيدات، وتظهر عليهن، أثناء الدورة الشهرية، نزيف لا يتوقف ولا يقل يتعدى الـ7 أيام كاملة، وأكثر من ذلك، فضلاً عن عدم القدرة على التحكم فى كمية الدماء ونزول الكثير من القطع الدموية فى دم الحيض بشكل ملحوظ، كذلك قد تعانى السيدة من استخدام مفرط ودائم للفوطة الصحية وبكميات كبيرة وتغيرها بستمرار لامتلائها الدائم.

لهذا النزيف الحاد من الدورة الشهرية الكثير من الأسباب والعوامل، والتى من بينها أن يكون المرأة تعانى من بطانة الرحم أو من السرطانات الحميدة فى الرحم، فضلاً عن اضطربات الهرمونات وغيرها الكثير، وأوضحت الدكتورة ابتسام السابعى استشارى التناسلية قصر العينى، أن على المريضة بهذا النزيف أن ترصد دورتها الشهرية بشكل ملحوظ وتتجه إلى طبيبها المعالج.

وبالكشف يتبين السبب وراء هذا النزيف الذى قد يكون بسبب اللولب على سبيل المثال لدى السيدات الراغبات فى منع الحمل ويستخدمن تلك الوسيلة، فضلاً عن التهابات الرحم والحوض وغيرها، والكثير من الأسباب قد تؤدى لتلك المشكلة، والأخطر هو مضاعفاتها التى تجعل المرأة فى حالة هزلان شديد بسبب فقدان كم الدم، وهذا ما قد يسبب حالة من الضعف وقد يصل حد الأنيميا.