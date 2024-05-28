شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة بين توقف التنفس أثناء النوم والاكتئاب والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لأي شخص أن يكون عصبيًا بعض الشيء بعد ليلة من النوم القليل جدًا، ولكن إذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، فقد تكون التأثيرات على حالتك المزاجية أكبر بكثير، وتكون أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والقلق وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

وأظهرت بعض الأبحاث وجود صلة بين انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وزيادة خطر الإصابة باضطرابات المزاج، وعلى سبيل المثال:

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة طب النوم السريري، ويرتبط الشخير المتكرر وتوقف التنفس مؤقتًا بزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة النوم

وكان خطر الإصابة بالاكتئاب أعلى بشكل ملحوظ لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

إذا انقطع نومك بشكل متكرر أثناء الليل، فقد تواجه تغيرًا في نشاط الدماغ والمواد الكيميائية العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالتك المزاجية، وفقًا لمؤسسة النوم، إذا تم التأكد من انقطاع التنفس، سيبدأ الأطباء في علاج مشكلة النوم، كما يقول، وسيستمرون في مراقبة صحتك العقلية.

تشمل عادات نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تخفف من أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم والاكتئاب ما يلي:

الالتزام بجدول نوم منتظم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم

البحث عن ضوء الشمس

ممارسة الرياضة بانتظام

الحد من الكافيين

طلب الدعم من الأصدقاء والعائلة