شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب طبية لتساقط الشعر أبرزها الوراثة ولخبطة الهرمونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تساقط الشعر من المشاكل التي تواجه الكثيرين، وتعرضهم للحرج، وهناك 4 أنواع للإصابة بها، يوضحها الدكتور حسن الفكهاني استشاري الجلدية في كلية طب المنيا.

أكد استشاري الجلدية ضرورة فهم الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر، حيث يوجد عوامل وراثية وهرمونية وطبية وعوامل ناتجة عن نمط الحياة غير الصحي.

وأوضح أن العوامل الوراثية، تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر، فوجود الهرمونات الذكورية بكميات قليلة تعد من الأمور المسببة لتساقط الشعر، وأيضًا تؤدي إلي أن تصبح خصلات الشعر ضعيفة.

وأشار إلى أن التعرض للتغيرات الهرمونية، تعد من أبرز الأسباب أيضًا المسببة لتساقط الشعر، كما أن يمكن لبعض الحالات: متلازمة أكياس المبيض، والحمل، وانقطاع الطمث، واضطرابات الغدة الدرقية، تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة والتعرض لتعطل التوازن الطبيعي للهرمونات، ما يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه.

وأضاف، أن الإجهاد والعوامل النفسية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بتساقط الشعر، حيث يؤثر الإجهاد المزمن أيضًا إلى تفاقم الحالات الأساسية الأخرى التي تساهم في تساقط الشعر، لافتا إلى أن بعض الأدوية والعلاجات، قد تزيد من التعرض لتساقط الشعر، كبعض الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وبعض وسائل منع الحمل، كما يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر، وعند تشخيص تساقط الشعر، من المهم للأطباء مراجعة التاريخ الدوائي للمريض.