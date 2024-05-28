شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور المانجو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المانجو العديد من الفوائد الصحية، ولكن غالبًا ما نتجاهل القشر ونقوم برميه، بالرغم من أنه لا يقل فائدة عن المانجو نفسها ويحمل خصائص رائعة بما فى ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

وفقا لدراسة نشرت فى مجلة " Scientific Reports"، فإن قشور المانجو تكافح السرطان، خاصة أنها غنية بمضادات الأكسدة، ما يعنى أنها تقلل من الإجهاد التأكسدى فى الجسم، وتعزز موت الخلايا السرطانية، ولها تأثير مضاد للاستروجين، مما يساعد على تنظيم مستويات هرمون الاستروجين ويمكن أن تكون مفيدة في علاج سرطان الثدي.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن قشور المانجو لا تسبب أى آثار جانبية عند استخدامها بمفردها، وقد وجد أن لها تأثير علاجي ضد أورام الثدى.

فيما يلى.. الفوائد الصحية التي توفرها قشور المانجو وإمكاناتها فى الوقاية من السرطان:

غنية بمضادات الأكسدة

قشور المانجو مليئة بمضادات الأكسدة، بما فى ذلك مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية والكاروتينات، والتي تعمل على مكافحة الإجهاد التأكسدىوتحييد الجذور الحرة، والتي ترتبط بتطور السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

خصائص مضادة للالتهابات

الالتهاب المزمن هو عامل مساهم في تطور السرطان، وقد أظهرت الدراسة أن المركبات الموجودة في قشور المانجو تظهر تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وربما يمنع نمو الخلايا السرطانية.

المواد الكيميائية النباتية للوقاية من السرطان

تمت دراسة المواد الكيميائية النباتية الموجودة في قشور المانجو، مثل المانجيفرين والكيرسيتين، لمعرفة خصائصها المضادة للسرطان، والتى تتداخل مع نمو الخلايا السرطانية، وتحفز موتها، وتمنع تكوين أوعية دموية جديدة تغذى الأورام.

دعم الجهاز المناعى

يعد الجهاز المناعى القوى أمرًا بالغ الأهمية للدفاع عن الجسم ضد السرطان، وتحتوى قشور المانجو على الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيًا التى تعزز وظيفة المناعة، مما يعزز قدرة الجسم على التعرف على الخلايا غير الطبيعية والقضاء عليها، بما فى ذلك الخلايا السرطانية.

الحفاظ على صحة الأمعاء

تلعب الكائنات الحية الدقيقة فى الأمعاء دورًا حيويًا فى الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك تنظيم المناعة والسيطرة على الالتهابات، وتدعم قشور المانجو، بألياف البريبايوتك والمركبات المفيدة، بيئة أمعاء صحية، مما يساهم بشكل غير مباشر في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

طرق بسيطة لإدراج قشور المانجو فى نظامك الغذائى العصائر

أضف قطعة صغيرة من قشر المانجو (مغسولة ومقشرة جيدًا) إلى العصائر.

السلطة

قم بتقطيع قشر المانجو لقطع صغيرة ورشه فوق السلطات للحصول على إضافة منعشة ومغذية.

شاى قشر المانجو

ضع قشر المانجو المجفف في الماء الساخن لصنع شاي منعش وغني بمضادات الأكسدة.