شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات تشير إلى التواء قدمك ومتى تذهب للطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التواء الكاحل هو إصابة تحدث عندما تقوم بتحريك قدمك بطريقة خاطئة، وهو ما يجعل الأنشطة اليومية صعبة، حيث تصبح غير قادر على المشي بشكل صحيح، لذا من الضروري معرفة العلامات والأعراض ومتى يجب استشارة الطبيب، بحسب موقع تايمز ناو.

فيما يلى.. 4 علامات تشير إلى التواء قدمك 1. الألم والتورم الفوري

من أولى علامات التواء الساق هو الألم المفاجئ لحظة الإصابة، يليه التورم، وينتج هذا التورم عن اندفاع الدم إلى المنطقة المصابة، مما يسبب الالتهاب. إذا لاحظت تورمًا لا يهدأ مع الإسعافات الأولية الأساسية، فقد يشير ذلك إلى التواء أكثر خطورة.

2. الكدمات وتغير اللون

بعد الإصابة الأولية، قد تلاحظ كدمات حول المنطقة المصابة. يحدث هذا بسبب تلف الأوعية الدموية وتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة. يمكن أن يتراوح تغير اللون من الأرجواني الداكن إلى الأصفر المخضر عندما يبدأ الجسم في الشفاء. الكدمات المستمرة أو المنتشرة تتطلب تقييمًا متخصصًا.

3. صعوبة الحركة

غالبًا ما يؤدي الالتواء إلى تقييد حركة الساق المصابة. إذا كنت تجد صعوبة في المشي أو الانحناء أو التمدد دون الشعور بعدم الراحة، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بالتواء. يرجع هذا النطاق المحدود من الحركة إلى تلف الأربطة التي تعمل على تثبيت المفاصل وتصبح ممتدة أو ممزقة.

يمكن أن يتسبب الالتواء في أن تصبح المنطقة المصابة حساسة للغاية عند اللمس. الضغط على المنطقة المصابة قد يسبب ألمًا شديدًا، مما يشير إلى حدوث ضرر تحت الجلد. يعد هذا الألم علامة حاسمة تميز الالتواء عن الإصابات الأخرى مثل الكسور، والتي غالبًا ما يكون لها ألم أكثر انتشارًا.

4. عدم الاستقرار والضعف

يعد الشعور بعدم الاستقرار أو الضعف في الساق عند محاولة الوقوف أو المشي من الأعراض الشائعة للالتواء. يحدث هذا بسبب تعرض الأربطة التي تدعم المفصل للخطر، مما يجعل من الصعب على الساق تحمل الوزن. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار هذا إلى مزيد من الإصابات إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

متى يجب الذهاب للطبيب

بينما يمكن التحكم في الالتواءات الطفيفة في كثير من الأحيان من خلال الراحة والكمادات الباردة والضغط ورفع الساقين فإن الحالات الأكثر خطورة تتطلب تدخلًا متخصصًا.

إذا كنت تعاني من ألم شديد، أو تورم كبير، أو عدم القدرة على تحريك الساق، فمن الضروري استشارة طبيب.