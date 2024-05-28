شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن عدم انتظام ضربات القلب؟.. التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عدم انتظام ضربات القلب أمرًا شائعًا لدى كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب عدم انتظام ضربات القلب، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

وهناك نوعان أساسيان من عدم انتظام ضربات القلب بطء ضربات القلب

يكون نبض القلب بطيئًا للغاية، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة

عدم انتظام دقات القلب: نبضات القلب سريعة جدًا، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة

الرجفان الأذيني و هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب. و الذي يشعر أحيانًا المصاب بالارتعاش أو الرفرفة في الصدر

علامات وأعراض عدم انتظام ضربات القلب

الخفقان (قد تشعر وكأنك ترفرف في صدرك، كما لو أن قلبك يتخطى نبضة، أو أنه ينبض بشدة أو بسرعة كبيرة)

يتوقف الشعور بين نبضات القلب أو يكون نمطه غير منتظم

التعب والضعف والدوخة

بطء ضربات القلب

بعض حالات عدم انتظام ضربات القلب هي حالات طبية طارئة. أثناء عدم انتظام ضربات القلب، قد لا يتمكن القلب من ضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم وقد يتوقف عن العمل.

تشمل عوامل الخطر الشائعة لعدم انتظام ضربات القلب ما يلي

نوبة قلبية

فشل القلب أو اعتلال عضلة القلب

صمامات القلب غير طبيعية

عيوب القلب الخلقية (الموجودة عند الولادة).

ضغط دم مرتفع

توقف التنفس أثناء النوم

التدخين

مشاكل الغدة الدرقية

التوتر العاطفي الشديد أو الغضب

كيف يتم تشخيص عدم انتظام ضربات القلب؟

يتم استخدام عدد من الاختبارات والأجهزة للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب.

ويتطلب التشخيص عادة تسجيل النشاط الكهربائي للقلب باستخدام مخطط كهربية القلب، أو تخطيط كهربية القلب.

ويمكن أيضًا استخدام جهاز هولتر — جهاز تخطيط كهربية القلب المحمول لمدة 24 أو 48 ساعة — إذا أراد طبيبك رؤية نبضات قلبك على مدى فترة أطول.

يمكن أيضًا استخدام مخطط صدى القلب — وهو نوع من الموجات فوق الصوتية يستخدم الموجات الصوتية لإنتاج صور لقلبك — لتشخيص مشاكل القلب التي يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

العلاجات البديلة والتكميلية

بغض النظر عن أي تدخلات طبية موصى بها لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، قد ينصح طبيبك أيضًا بتغييرات نمط الحياة ، بما في ذلك:

اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون ومنخفض الصوديوم

تمرين منتظم

الإقلاع عن التدخين

فقدان الوزن لتجنب السمنة