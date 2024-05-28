شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج قبل السفر.. تعرف على أشهر مشاكل العيون وطرق علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موسم الحج وسفر الحجاج إلى تأدية مناسك البيت الحرام، هناك بعض المشكلات الصحية التي قد تواجه الحجاج خاصة في الطقس الحار ومع ارتفاع درجة الحرارة قد تواجه العين مشاكل بشكل خاص.

من جانبها أوضحت الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أن مع ارتفاع درجة الحرارة ووقوف الحجاج لفترات طويلة في تأدية المناسك بعرفات فى أشعة الشمس المباشرة قد تتعرض العين لبعض المشكلات التي نوضحها فيما يلى.

وعن أشهر المشاكل كما أوضحت الطبيبة هو جفاف العين هو حالة تحدث عندما لا تنتج العين كمية كافية من الدموع أو حدوث خلل في إنتاج العيون بسبب التواجد فترة طويلة في الشمس، وتشمل الأعراض احمرار العين وحكة مع الشعور بحرقة في العين وحساسية وعدم القدرة على فتح العين.

أما علاج جفاف العين أشارت إلى أنه يفضل استخدام قطرات الدموع الصناعية لترطيب العين وعدم ارتداء العدسات اللاصقة وارتداء نظارة الشمس لتجنب الحرارة المباشرة على العين .

من أكثر المشاكل شيوعا أيضًا التهاب العين التحسسى نتيجة دخول الغبار في العين مع التعرض لأشعة الشمس، مما يسبب احمرار العين والشعور بوجود شيء داخل العين وحكة شديدة، يفضل غسل العين باستمرار بالماء البارد، وتجنب التعرض المباشر للشمس، مع مراجعة الطبيب لوصف القطرات المناسبة المضادة للحساسية

التهاب ملتحمة العين الجرثومى، هو أيضا شكل شائع من التهابات العين الذى يحدث نتيجة التعرض للغبار الشيد أو استخدام أدوات الغير، والتي يمكن ملاحظتها فورا من خلال وجود إفرازات شديدة بالعين عند الاستيقاظ، في هذه الحالة يجب التوجه لأقرب مركز طبى لتلقى العلاج المناسب.