وزير الصحة يشارك في اجتماع الدورة الستين لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم, في اجتماع الدورة الستين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة في جنيف، على هامش اجتماعات جمعية الصحة العامة في دورتها السابعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية.

وبدأت الدورة الستون أعمالها برئاسة وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي، الذي تسلمت بلاده رئاسة الدورة خلفاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وناقش الاجتماع عدداً من البنود المطروحة على جدول الأعمال والمتعلقة بتعزيز العمل العربي الصحي المشترك، ورفع مستويات التنسيق بين وزارات الصحة وهيئات الصحة الوطنية في الدول الأعضاء.