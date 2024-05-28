شكرا لقرائتكم خبر عن مالكش نفس للأكل فى الحر.. نصائح وحلول تريح جهازك الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مالكش نفس للأكل؟ تريد المزيد من المشروبات المثلجة والفاكهة الباردة فقط خلال الطقس الحار؟ هذه العلامات أحد أبرز الأعراض شيوعًا لدى الكثيرين خلال أجواء الحرارة العالية، وفى أيام الصيف ورطوبته المرتفعة، فهو يؤثر على الجسم بشكل عام ويحدث فيه الكثير من الأعراض والعلامات مثل الإجهاد الحرارى، والجفاف، والهزلان والضعف العام، إلا أن أبرز علاماته تظهر على المعدة والجهاز الهضمى، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع Birmingham gastroenterology

تابع التقرير أن ارتفاع درجات حرارة الطقس قد تؤثر بشكل مباشر على المعدة وحالة الأمعاء والجهاز الهضمة، فهو قد يكون عرض مصاحب لتأثير الحرارة على الجسم، ومحاولة الجسم على التكيف مع درجات الحرارة العالية، والرطوبة كذلك، مما يعمل فى تلك الحالة على التقليل من قدرة المعدة على التعامل مع الطعام.

وعن هذا الموضوع قال الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى، أن المعدة تتأثر بحرارة الطقس لا شك، فلدى البعض قد تسبب الشعور بانعدام الشهية والرغبة فى تناول الطعام، وقد تشعر البعض بالرغبة فى الغثيان، أو تؤثر على هضم الطعام بشكل عام، وحل هذه المشكلة لا يأتى بالامتناع عن تناول الطعا بل ببعض النصائح اليومية الغذائية خلال الأجواء الحارة ومنها:

اشرب قبل الوجبة كوب من المياه

حافظ على درجة حرارة المياه التى تتناولها على مدار اليوم معتدلة لا شديدة البرودة ولا مثلجة ولا ساخنة

اهتم بتناول وجبات صغير بين الحين والآخر

الفاكهة تساعد على ظبط حركية المعدة وكذلك الخضراوات الصحية فاحرص عليها لانها تمد أيضا بالمياه المرطبة للجسم

لا تمتنع عن الطعام تماما ولا تفرط فيه، لتنضبط حركية معدتك

اهتم بتناول عصائر صحية طبيعية وعشبية دون سكريات ولا ثلج

اهتم بنوعيات الطعام الصحية التى تخفف من اضطرابات المعدة وتحسن الهضم