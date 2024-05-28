شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب سحرى هيقوى ذاكرتك فترة الامتحانات.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلبة الثانوية العامة للامتحانات والتى من المقرر أن تبدأ 10 يونيو المقبل، ويبحث الطلبة عن كل الأشياء التى تساعدهم على تعزيز الذاكرة والتركيز، ومن بين هذه المشروبات حليب الكركم الذهبى، الذى أثبتت الأبحاث فوائده لتحسين صحة المخ والذاكرة والتركيز، بحسب موقع make time.

والكركمين هو مركب ذهبي اللون موجود في الكركم والذي أحدث ثورة في عالم العافية وهو العنصر النشط في الكركم، له فوائد صحية لا حصر لها خاصة لصحة المخ.

فوائد حليب الكركم للمخ والتركيز والذاكرة: تقليل الالتهاب فى الدماغ

يشبه الالتهاب المزمن حيوانًا مفترسًا صامتًا، يتربص في أجسامنا ويحدث الفوضى هذا هو المكان الذي يمكن أن يدخل فيه الكركمين لإنقاذ الموقف، ومكافحة الالتهاب وربما الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر إنه مثل إعطاء عقلك درعًا ضد الالتهابات الحالية والمستقبلية ويحسن صحة المخ.

الحماية من مضادات الأكسدة

يمكن أن يؤثر الإجهاد التأكسدي على وظيفتنا الإدراكية، لكن الكركمين يعمل كدرع ضد هذا أيضًا، حيث يمنع الجذور الحرة ويحافظ على سلامة خلايا الدماغ

تحسين المزاج والتركيز

هل تشعر وكأنك عالق في ضباب عقلي وقلة تركيز قد يكون الكركمين هو المنشط الذي تحتاجه تشير الدراسات إلى قدرته على تعزيز مستويات السيروتونين والدوبامين، مما يمهد الطريق لتصرف أكثر إشراقًا وتركيزًا أكثر وضوحًا.

فوائد الكركم للجسم

دعم صحة المفاصل

لا يقتصر الكركمين على قوة الدماغ فحسب؛ إنه صديق لمفاصلك أيضًا. تمتد براعته المضادة للالتهابات إلى دعم صحة المفاصل، وتوفير الراحة من الألم وتعزيز المرونة.

صحة القلب

القلب السليم هو حجر الزاوية في الصحة العامة، ويلعب الكركمين دورًا حيويًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

صحة الجهاز الهضمي

صحة الأمعاء هي حجر الزاوية في الصحة، والكركمين للحفاظ على نشاط الجهاز الهضمي. من خلال تعزيز صحة الأمعاء وتهدئة الالتهابات في الجهاز الهضمي.

كيفية صنع حليب الكركم؟

يمكنك عمل كوب من الحليب الذهبي عن طريق خلط الكركم مع الحليب الدافئ والفلفل الأسود والعسل.

أضف حوالي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع الزنجبيل الطازج في كوب من الحليب.

قم بغليها لمدة 10 إلى 12 دقيقة.

بمجرد تصفيته، يصبح حليب الكركم جاهزًا للشرب.

أضف العسل أو السكر للتحلية إذا لزم الأمر.

يمكنك أيضًا إضافة القرنفل والزنجبيل والقرفة والحبهان إليها أثناء الغليان للحصول على فوائد صحية إضافية.

أضف دائمًا قليلًا من الفلفل الأسود إلى حليب الكركم لتحسين امتصاص الجسم للكركم.

