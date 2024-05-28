شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء رجل من مرض السكر لأول مرة فى العالم بعد العلاج بالخلايا الجذعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن باحثون فى الصين عن إنجاز جديد، حيث شفى رجل يبلغ من العمر 59 عاماً من مرض السكر من خلال العلاج بالخلايا الجذعية.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة South China Morning Post (SCMP) فقد خضع المريض لعملية زرع خلايا مبتكرة فى عام 2021 يتضمن هذا الإجراء التجريبى إنشاء نسخة صناعية من الخلايا المنتجة للأنسولين الموجودة فى البنكرياس، والتى تساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم.

وبحسب موقع business-standard كان المريض يعانى من مرض السكر من النوع الثانى لمدة 25 عامًا وفقد تقريبًا جميع وظائف الخلايا وكان معرضًا لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة، ما يتطلب حقن الأنسولين يوميًا لتجنب غيبوبة السكر.

وقال يين هاو، الباحث البارز فى مستشفى شنغهاى تشانجتشنغ، "لقد كان معرضًا لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة لمرض السكر".

كيف تم اكتشاف علاج مرض السكر؟

وبعد إجراء عملية زرع الخلايا في يوليو 2021، أصبح المريض خاليًا من الأنسولين الخارجي خلال أحد عشر أسبوعًا، وتم تخفيض جرعة الدواء عن طريق الفم تدريجيًا حتى توقفها تمامًا بعد عام.

وأظهرت فحوصات المتابعة أن وظيفة البنكرياس لدى المريض قد تم استعادتها بشكل فعال وأصبح المريض الآن خاليًا من الأنسولين لمدة 33 شهرًا.

تم نشر هذا الإنجاز الطبي، الذي حققه فريق من الأطباء والباحثين من مستشفى شنغهاي تشانجتشنج، ومركز التميز في علوم الخلايا الجزيئية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، ومستشفى رينجي، في مجلة Cell Discovery.

استخدم الفريق خلايا الدم وحيدة النواة المحيطية الخاصة بالمريض وقام ببرمجتها، وتحويلها إلى "خلايا بذرية" أعادت تكوين أنسجة جزيرة البنكرياس في بيئة صناعية.

وأكد يين أن هذا الإنجاز يمثل تقدما كبيرا في مجال الطب التجديدي الناشئ، حيث يتم تسخير قدرات الجسم على التجدد لعلاج الأمراض.

ما مدى خطورة مرض السكر؟

مرض السكر هو حالة مزمنة تؤثر على قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة الأنسولين، الذي تنتجه الجزر الموجودة في البنكرياس، ضروري لتنظيم مستويات السكر في الدم، وفي مرض السكر يتعطل هذا النظام إما أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أنه لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل فعال.

ويؤثر مرض السكر من النوع الثاني، وهو الشكل الأكثر شيوعا، على ما يقرب من 90% من الأشخاص المصابين بـ مرض السكري ويرتبط إلى حد كبير بالنظام الغذائي، ويتطور مع مرور الوقت.

وبدون الإدارة السليمة يمكن أن يؤدي مرض السكر إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب، وفقدان البصر، وأمراض الكلى.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "لا يوجد علاج لمرض السكري حتى الآن".

يتضمن العلاج عادة فقدان الوزن، وتناول الطعام الصحي، والأدوية، وحقن الأنسولين بشكل متكرر والمراقبة.

كيف سيؤثر العلاج الجديد على الصين؟

وتواجه الصين، موطن أكبر عدد من مرضى السكر في جميع أنحاء العالم، عبئا كبيرا على الرعاية الصحية.

ووفقا للاتحاد الدولي للسكر، يعاني 140 مليون شخص في الصين من مرض السكر، ويعتمد 40 مليونا منهم على حقن الأنسولين مدى الحياة ويمكن لهذا العلاج بالخلايا الجديد أن يخفف بشكل كبير من عبء الرعاية الصحية.