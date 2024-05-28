شكرا لقرائتكم خبر عن طرق المراجعة النهائية فى أقل وقت ونصائح للتركيز لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المراجعة النهائية الفعالة وحفظ المعلومات قبل امتحانات الثانوية العامة تحدٍ كبير لكثير من الطلاب، لكن يمكن تحقيقها باتباع طرق المراجعة الفعالة، وبحسب الأبحاث فإن سعة ذاكرة دماغنا تبلغ 2.5 بيتابايت (مليون جيجابايت من الذاكرة) وهذا يعنى أن قوة دماغنا لا حصر لها، ولكن كيفية استخدامها هى الشىء الذى يحقق الاستفادة منها، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض طرق المراجعة النهائية فى أقل وقت ونصائح للتركيز وفقا للطب النفسى بحسب موقع diary preceptor.

لطلبة الثانوية العامة.. اعرف طرق المراجعة النهائية فى أقل وقت ونصائح للتركيز 1. التعلم النشط

التعلم النشط طريقة فعالة للغاية وتحتفظ بالمعلومات في ذاكرتك لفترة طويلة، والتعلم النشط يعنى القيام بشيء ما بالمعلومات بدلاً من مجرد القراءة أو الاستماع.

ويمكنك تلخيصها بطريقتك الخاصة، أو طرح أسئلة حولها، أو حتى تعليمها لشخص آخر عندما تكون نشطًا في تعلمك، فإنك تتذكر الأشياء بشكل أفضل.

2. التكرار المتباعد

يريد بعض الطلاب فهم أو دراسة كل شيء مرة واحدة، وقد يبدو الأمر جيدًا للوهلة الأولى لكنه ليس الطريقة الصحيحة، الحقيقة هي أن عقلك يفضل أن يستقبل المعلومات ببطء بدلاً من أن يستقبلها دفعة واحدة، لذا بدلًا من دراسة كل شيء مرة واحدة، قم بتوزيعه على مدار الوقت.

قم بمراجعة ما تعلمته على فترات منتظمة، وفى كل مرة، تلتصق المعلومات بشكل أفضل قليلاً في عقلك، تساعد تقنية التكرار المتباعد هذه على نقل الأشياء من ذاكرتك قصيرة المدى إلى ذاكرتك طويلة المدى، حتى تتمكن من تذكرها لفترة أطول.

3. فن الاستذكار

إن فن الاستذكار يشبه حيل الذاكرة التي تجعل الأشياء أسهل في التذكر، يمكنك استخدام الاختصارات، وتساعد هذه الحيل عقلك على ربط المعلومات الجديدة بشيء تعرفه بالفعل، مما يسهل تذكره لاحقًا.

4. التقطيع

التقطيع يعني تقسيم الأشياء الكبيرة إلى أجزاء أصغر يسهل التحكم فيها، بدلًا من محاولة تذكر قائمة طويلة من الأشياء، قم بتجميعها في مجموعات أصغر.

على سبيل المثال إذا كنت تحفظ الأرقام، فحاول أن تتذكرها في مجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة، من الأسهل على عقلك التعامل مع أجزاء أصغر من المعلومات.

5. التصور

تصور ما تتعلمه في عقلك. قم ببناء رسوم بيانية أو تمثيلات ذهنية لتوضيح المادة، إذا كنت تدرس التاريخ، تخيل نفسك في تلك الفترة الزمنية، إذا كنت تتعلم عن الخلايا في علم الأحياء، فتخيلها في رأسك، يساعد تصور الأشياء في جعلها أكثر واقعية ولا تُنسى.

6. اختبر نفسك واسترجع المعلومات

اختبر نفسك فيما تعلمته بدلًا من مجرد قراءة ملاحظاتك، حاول استرجاع المعلومات من الذاكرة، استخدم البطاقات التعليمية والاختبارات، أو حاول فقط شرح ذلك لنفسك أو لصديق، كلما تدربت على استرجاع المعلومات، كلما تذكرتها بشكل أفضل عندما تكون مهمة.

7. ربط المعلومات الجديدة

ربط المعلومات الجديدة بالأشياء التي تعرفها بالفعل، استخدم القياسات أو الاستعارات أو الأمثلة الواقعية لجعل المعلومات ذات معنى بالنسبة لك.

عندما تقوم بإنشاء هذه الروابط، يكون من الأسهل على عقلك أن يتذكر الأشياء الجديدة لأنها مرتبطة بشيء مألوف.

كيف أقوى ذاكرتى وتركيزى أثناء الدراسة؟

تدرب على التقنيات المذكورة أعلاه، وتأكد أيضًا من حصولك على قسط كافٍ من النوم وتناول الطعام بشكل جيد وشرب الماء والبقاء رطبًا، حيث إن الاهتمام بصحتك العامة يمكن أن يحسن ذاكرتك أيضًا.