شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك انترفيو شغل.. تمارين مدتها 3 دقائق للاسترخاء والتغلب على القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإنترفيو أو مقابلات العمل تجارب مرهقة للأعصاب، وغالبًا ما تؤدي إلى زيادة القلق والتوتر الذي يمكن أن يؤثر على نجاحك فى المقابلة، لذا من الضروري الحفاظ على هدوئك مما قد يساعدك على عرض مهاراتك ومؤهلاتك، فى هذا التقرير نقدم تمارين بسيطة يمكنك القيام بها في ثلاث دقائق فقط للمساعدة في تهدئة أعصابك قبل الدخول لانترفيو العمل، بحسب موقع "تايمز ناو".

تمارين تنفس لتهدئة أعصابك قبل الانترفيو تمرين التنفس العميق

- ابحث عن مكان هادئ: اجلس بشكل مريح وظهرك مستقيماً ضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك.

- استنشق بعمق: قم بالشهيق ببطء من خلال أنفك لمدة أربع ثوانٍ تقريبًا اشعر بأن يدك التي على بطنك ترتفع بينما تظل اليد التي على صدرك ثابتة نسبيًا.

- احبس نفسك وازفر: احبس أنفاسك مع العد حتى سبعة، ثم قم بالزفير ببطء من خلال فمك مع العد حتى ثمانية كرر هذه الدورة ثلاث مرات.

تساعد هذه الطريقة على إبطاء معدل ضربات القلب وتعزيز حالة الهدوء.

تمرين استرخاء العضلات التدريجي

استرخاء العضلات التدريجي هو أسلوب قوي آخر لتقليل التوتر الجسدي وتهدئة العقل إنه ينطوي على شد مجموعات العضلات المختلفة في جسمك ثم إرخائها وإليك كيف يمكنك القيام بذلك:

- شد عضلاتك: ابدأ بأصابع قدميك قم بشد العضلات بأكبر قدر ممكن لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

- تحرر واسترخي: تخلص من التوتر بسرعة واشعر بالاسترخاء التام للعضلات ولاحظ الفرق بين التوتر والاسترخاء.

- تحرك للأعلى: استمر في هذه العملية، وشق طريقك للأعلى عبر ساقيك، وبطنك، وصدرك، وذراعيك، وأخيرًا وجهك.

يساعد هذا التمرين على تقليل توتر العضلات ويمكن أن يقلل بشكل كبير من القلق العام.

تمرين التخيل

التخيل هو تمرين عقلي حيث تتخيل مشهدًا هادئًا أو نتيجة ناجحة للمساعدة في تهدئة أعصابك

- أغمض عينيك: ابحث عن مكان هادئ، واجلس بشكل مريح، وأغمض عينيك.

- تخيل مكانًا هادئًا: تخيل مكانًا تشعر فيه بالاسترخاء التام، مثل الشاطئ أو الغابة أو غرفة هادئة قم بإشراك جميع حواسك - تخيل الأصوات والروائح والمشاعر في هذا المكان.

- تصور النجاح: حول تركيزك إلى مقابلتك القادمة. تصور نفسك تدخل الغرفة بثقة، وتتفاعل بشكل إيجابي مع الأشخاص الذين يجرون المقابلة، وتجيب على الأسئلة بسلاسة. تصور أن المقابلة تنتهي بشكل إيجابي.

التخيل يمكن أن يساعد في تحويل عقليتك من القلق إلى الثقة.