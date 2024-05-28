شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتسافر الحج.. نصائح للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند الذهاب لقضاء فريضة الحج، ومع ارتفاع درجات حرارة الطقس، قد يتعرض بعض الحجاج للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، ويرجع السبب في هذا التعرض المباشر لأشعة الشمس، وهذا يؤثر علي إدراك الشخص، وعدم القدرة على الحركة.



وحول ذلك، قال الدكتور إبراهيم عبد النبى، استشاري القلب والباطنة في كلية طب قنا، إن التعرض المباشر لأشعة الشمس، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وخاصة عند ارتفاع حرارة الطقس.

وأشار استشاري القلب والباطنة، إلى أن هناك العديد من أعراض ضربات الشمس والإجهاد الحراري، التي يجب على الحاج توخي الحذر عند ظهورها، ومنها، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالارتباك، وعدم القدرة علي الكلام، والدوخة، كثرة التعرق، وجفاف الجلد، الغثيان والقيء، احمرار الجلد بسبب ارتفاع حرارة الجسم، زيادة معدل ضربات القلب بهدف تبريد الجسم، الشعور بالصداع الشديد.



وقدم أبرز الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها لحماية الحاج الذي تعرض للإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، ومنها/

ـ اذهب بالشخص إلى مكان به ظل وبعيدا عن أشعة الشمس.

ـ حاول أن تجلسه في مكان به تهوية جيدة، قم بتبريد الشخص بوضع الماء عليه.

ـ يجب على الشخص ترطيب جسمه بالماء، في حالة عدم استجابة الشخص يجب الذهاب به مباشرة إلى المستشفى، للقيام بالتدابير اللازمة.



وقدم أبرز النصائح الوقائية من الإصابة بضربات الشمس، والإجهاد الحراري للحاج، ومنها:

-استخدام أغطية الرأس.

-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

-شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

-محاولة لعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

-استخدام الشمسية للحماية.