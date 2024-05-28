شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى الغضب إلى تغيرات فى الأوعية الدموية وضرر القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الشعور بالغضب إلى انخفاض وظيفة ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء، مقارنة بالشعور بالقلق أو الحزن، ويمكن أن يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأحداث مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويرتبط ضعف وظيفة الأوعية الدموية بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، هناك أشياء يمكن للناس القيام بها لإدارة التوتر والغضب والتي قد تعزز صحة القلب. يمكن أن يشمل ذلك ممارسة النشاط البدني، واستخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا، والقيام بأنشطة ذات معنى وقضاء الوقت مع الأصدقاء الداعمين وأفراد الأسرة، وعندما يكون التوتر والغضب أكثر من اللازم فمن المهم عدم التعامل مع الأمر بمفردك، و طلب المساعدة المهنية في العلاج النفسي ، خاصة عندما يكون التوتر مستمرًا ولا يمكن السيطرة عليه".

وأظهرت الدراسات أن كلاً من الغضب الشديد والحزن يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية، يحدث هذا على الأرجح بسبب الزيادات المفاجئة في معدل ضربات القلب وضغط الدم التي تسببها المشاعر القوية، نظرًا لأن الكثيرين منا يعانون من هذه المشاعر طوال حياتهم، فمن المرجح أن تؤثر سلبًا على الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالنوبات القلبية بسبب عوامل الخطر التقليدية الأخرى.

وهناك حالة تسمى Takotsubo Cardiomyopathy ، والتي قد تشبه النوبة القلبية ، ولكنها مختلفة بعض الشيء، وتميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان عند النساء في أوقات الانفعال الشديد وتنتج أعراضًا تشبه النوبة القلبية يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر لا يمكن تمييزه عن النوبة القلبية.