اليونيسيف تطلق أسبوع توعية الفتيات بالدورة الشهرية.. ازاى تأهلى بنتك نفسيا

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أسبوعاً لتوعية الفتيات عن الدورة الشهرية، وقدمت المنظمة أهم المعلومات والنصائح للفتيات والسيدات، ومن بينها نصائح للأمهات لتتحدث مع ابنتها عن الدورة الشهرية وتأهيلها نفسياً.

اليونيسيف تطلق أسبوع التوعية بالدورة الشهرية.. ازاى تتكلمي مع بنتك عنها وتأهليها نفسيا؟

وذكرت منظمة اليونيسيف على موقعها أن الدورة الشهرية هي حقيقة من حقائق الحياة، ويجب على الأمهات التحدث مع بناتهن وتأهيلهن نفسياً لها، حيث أن عدم معرفة علامات البلوغ يجعل الفتيات يشعرن بالقلق والخوف.



وأوضحت اليونيسيف أن الفتيات يحتجن إلى معرفة أن الدورة الشهرية طبيعية تحدث لكل النساء، وأنه لا يجب أن يكون هناك حرجاً عند الحديث عن الدورة الشهرية لمساعدة الفتيات على اجتياز الدورة الشهرية بشكل صحي وهي تشعر بالأمان والثقة والدعم.

نصائح اليونيسيف للتحدث مع ابنتك عن الدورة الشهرية

- اسألى ابنتك هل تعرف عن الدورة الشهرية وهل تحدثت مع صديقاتها عنها، فهذه فرصة لتصحيح أي معلومات غير صحيحة.

-تحدثى مع ابنتك عن التغيرات التي تمر بها في مرحلة المراهقة ومع بداية الدورة الشهرية، وأن الهرمونات قد تؤثر على مشاعر الفتيات وأنه لا يوجد سبب للخوف من هذه التغييرات.

-استخدمي لغة واضحة عند وصف الدورة الشهرية من خلال التركيز علم وظائف الأعضاء وأنها عملية طبيعية بيولوجية للجسم.

- أخبري ابنتك أن الدورة الشهرية والحيض جزء طبيعي من النمو وتحدث لكل الفتيات في سن البلوغ.