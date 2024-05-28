شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه العلامات تدل على ارتفاع ضغط الدم فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطًا وثيقًا بارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، ووفقا للأطباء، فإن الحر الشديد يمكن أن يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم لدى أولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات والأعراض غير العادية التي قد تدل على ارتفاع ضغط الدم فى الطقس الحار، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا ارتفاع درجات الحرارة يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

وفقا للأطباء، في الصيف، يتأثر ضغط الدم بمحاولات الجسم لإشعاع الحرارة تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تدفق المزيد من الدم إلى الجلد، مما يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع أثناء الدورة الدموية بمقدار ضعف كمية الدم في الدقيقة مقارنة باليوم العادي.

ويقول الخبراء إن درجات الحرارة عادة ما تزيد عن 43 درجة مئوية، والرطوبة التي تزيد عن 70% يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة، مما يؤدي إلى مشاكل قلبية أخرى مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

درجات الحرارة القصوى تجعل أجسامنا ترتفع حرارتها، ولكي تشع الحرارة، يجب على قلبك أن يضخ الدم بشكل أسرع كل دقيقة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وقال الأطباء إن الحرارة والتعرق يقللان أيضًا من كمية السوائل، مما قد يقلل من حجم الدم ويسبب الجفاف. وهذا يتعارض مع قدرة الجسم على التهدئة وقد يسبب ضغطًا على القلب.

علامات غير عادية لارتفاع ضغط الدم

تشمل بعض العلامات غير العادية لارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار ما يلي:

برودة اليدين والقدمين

يقول الخبراء إن برودة اليدين والقدمين هي أحد الأعراض الأولى لارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الجو حارًا جدًا. ووفقا للدراسات، فإن ما يقرب من 44 % من مرضى ارتفاع ضغط الدم يبلغون عن برودة الأطراف، و50% منهم ظهرت عليهم الأعراض قبل بدء العلاج الخافض لضغط الدم.

التعرق المفرط أو عدم التعرق على الإطلاق

أولئك الذين يعانون من ارتفاع غير عادي في ضغط الدم قد يتعرقون بغزارة أو لا يتعرقون على الإطلاق حتى في يوم حار جدًا.

وبحسب الأطباء فإنه على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب التعرق عادة، إلا أنه يمكن أن يكون هناك فرط التعرق – وهي حالة يمكن أن تحدث مع ارتفاع ضغط الدم، وتشمل أعراضه التعرق الذي يتوقف فقط أثناء النوم والذي يصبح أسوأ في البيئات الدافئة.

بقع الدم في عينيك

أكد الأطباء أن البقع الحمراء الدموية في عينيك يمكن أن تكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، المعروف باسم نزيف تحت الملتحمة تحدث هذه عندما يتسرب الدم بين طبقات العين، مما يسبب عادة بقع حمراء زاهية فوق الجزء الأبيض من العين. ووفقا للخبراء، فإن هذه البقع تنتج عن كسر الأوعية الدموية وغالبا ما تكون نتيجة لارتفاع ضغط الدم.

زيادة نبضات القلب

ارتفاع معدل النبض يعنى زيادة معدل ضربات القلب – وهو ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم، والذي يقول الأطباء إنه قد يكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وهذا يحدث لأن قلبك يضخ المزيد من الدم إلى الجسم، وسيكون معدل ضربات القلب مرتفعًا بشكل غير عادي، وهذا عرض يجب عليك ملاحظته.

تورم في ذراعيك وساقيك

بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى تورم في الذراعين والساقين - المعروف أيضًا باسم الوذمة المحيطية وهو تراكم للسوائل يمكن أن يحدث في الكاحلين والقدمين وأسفل الساقين واليدين والذراعين والرئتين.