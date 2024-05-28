شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو للترشح لجائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة الصحة العالمية للترشيح لجائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري في منطقة شرق المتوسط.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن جائزة دولة الكويت هي واحدة من العديد من جوائز المؤسسة التي تديرها منظمة الصحة العالمية للاعتراف بعمل العلماء والباحثين المعروفين أو الأشخاص المخلصين الذين قدموا مساهمة مميزة في الوقاية أو السيطرة أو البحث في واحدة أو أكثر من مجموعات الأمراض.

وأوضحت، إن الجائزة تتكون من ميدالية برونزية ومبلغ مالي سيتم تقديمه إلى اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط، على أن يكون آخر موعد للتقديم عبر الإنترنت هو 1 يوليو 2024.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول معايير الأهلية والوصول إلى نموذج الطلب الإلكتروني على الموقع التالى: https://lnkd.in/eFvUyXZc



