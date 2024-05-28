شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من التسمم الغذائى.. نصائح ومحاذير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة الذى نشهده هذه الأيام، وبين تأرجح الارتفاع والانخفاض والاعتدال فيها، قد يصبح البعض عرضة للإصابة بالكثير من المشكلات المعوية، ولكن يظل التسمم الغذائى هو العرض الأكثر شيوعا لأن الطعام فى الطقس الحار غالبا ما يفسد أو تتغير هيئته وطبيعته، وهو ما أكد عليه تقرير نشر فى موقع "ميديسين نت".

تابع التقرير أن ارتفاع درجات حرارة الطقس ترفع فرص الإصابة بالتسمم الغذائى والنزلات المعوية وغيرها من الأعراض الهضمية، ولعل أبرز المشكلات تلك التى تتعلق بالطعام وتناوله، ومن أكثر الأطعمة التى تتأثر بالحرارة العالية للطقس، الدجاج ومنتجات الألبان، كذلك الخضراوات والبيض، فضلا عن الأسماك، هذه وغيرها الكثير أطعمة سريعة الفساد تتأثر بالحرارة العالية للجو، ولذا يجب دوما الانتباه لها ولطبيعة الحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور محمود بخيت، استشارى الباطنة بقصر العينى، أن التسمم الغذائى مشكلة تصيب الكثيرين خاصة فى الأجواء الحارة، يستلزم الأمر الكثير من النصائح المفيدة والصحية التى تحافظ على الطعام وتمنع فرص الإصابة بهذا التسمم :

-عدم تناول الأطعمة السريعة والجاهزة، فالأطعمة المعدة فى المنزل والتى تحفظ حفظا جيدا هى الأفضل

-الاهتمام بالتنظيف الدائم لليدين وللأوانى التى يتم طهى وتقديم الطعام بها

-الاهتمام بتناول الطعام الصحى، المطهى طهيا جيدا وخفيف على المعدة وصحى

-التركيز والانتباه الشديد، فى طبيعة الحفاظ على الطعام فى ظل ارتفاع درجة الحرارة

-يفضل الاهتمام بالذهاب للطبيب فى أسرع وقت عند الاصابة بأحد هذه الأعراض مثل الإسهال وسيولة التبرز، أو الم بالبطن حادة، مع الرغبة فى التقيؤ أو تقلصات حادة بالبطن

-الاهتمام بتبريد الطعام جيدا، واختبار الطعام قبل تناوله