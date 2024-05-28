شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح سهلة لإنقاص الوزن للنساء فوق عمر الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدم العمر، يصبح إنقاص الوزن تحدياً أكبر، خاصة بالنسبة للسيدات فوق سن الأربعين، وذلك بسبب عدة عوامل منها التغيرات الهرمونية، انخفاض معدل الأيض، وزيادة المسئوليات الحياتية التي يمكن أن تجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.



أوضحت الدكتورة رضوى نبيل، استشارى التغذية العلاجية طب القصر العينى، أنه بالرغم ن صعوبة فقدان الوزن مع التقدم في العمر، إلا أنه يمكن من خلال اتباع النصائح التالية تعزيز فقدان الوزن.

أهم النصائح

1. التأكد من تناول كمية من البروتين على وجبة الإفطار التي تعد أهم وجبة في اليوم وتحافظ على الشبع لفترة أطول.



2. تنظيم الوجبات من خلال الاعتماد على فكرة الوجبات الصغيرة التي تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابتاً ومنع الشعور بالجوع الشديد.



3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى لو كان ذلك لمدة 30 دقيقة فقط.



4. النوم الجيد من 7-8 ساعات من النوم ليلاً يساعد في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالجوع والشبع.



5. شرب الماء بانتظام يساعد في تحسين عملية الهضم وزيادة الشبع، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة.



6. تجنب المشروبات السكرية التي تضيف سعرات حرارية دون فائدة غذائية.



7. عدم تناول كمية كبيرة من السكر والدهون مع بعض في أكلة واحد، مما يزيد الانسولين وبالتالي لا يوجد حرق.



8. التركيز على العناصر الهامة في الأكل لتحقيق أعلى استفادة.



9. تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين ب 12 وفيتامين سى والكالسيوم والأوميجا 3 والكولاجين



10. زيادة تناول الألياف مثل الخضرتوات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبقوليات تساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول.