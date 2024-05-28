شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج الحمى الروماتيزمية وعلامات مبكرة للمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الأمراض المناعية تصيب الأطفال في سن مبكر، وتؤثر على أجسامهم ومناعتهم، أحد أهم هذه المشكلات هي الحمى الروماتيزمية، التي تصيب بعض الأطفال في سن مبكر وتؤثر على الكثير من أعضاء الجسم ووظائفه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلز المعنى بالصحة العامة.

تابع التقرير أن هذا النوع من الحمى يؤثر على سريان الدم وعلى حالة القلب، وأيضا يؤثر على مفاصل جسم الطفل، وبالطبع تظهر على الطفل المعرض لهذه المشكلة الكثير من العلامات والإشارات التي تشير لإمكانية إصابته بها، فهناك الطفل الذي يعاني من آلام في مفاصله الدائمة كذلك يشعر بتضخم فيها وآلام دائمة، فيها صعوبة في المشي واللعب والحركة، وهناك من يعاني من مشكلات اختلالات في حرارة الجسم واضطرابات في وزنه فضلا عن شعوره ببعض الأوجاع والوهن والتعب الشديد، وقد تؤثر في بعض الحالات على حالة الأمعاء والحركة الهضمية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور إسلام محمد، أخصائي الأطفال قصر العينى، إن الحمى الروماتيزمية أحد أهم أنواع الأمراض التي يجب الكشف عنها مبكرا ومن السهل الكشف عنها من خلال العلامات والأعراض، وذلك لأنها تحدث آلام متكررة لدى الطفل وأدوار التهابات للحلق والفم دائمة، تشعر الطفل بالألم وتؤثر على درجة حرارته وتجعله دائما في طور المرض والالتهاب المتكرر، يقرر حينها الطبيب المختص وفقا لحالة الطفل ووفقا للفحوصات التي يقوم بإجرائها للطفل وهي فحوصات متقدمة ما إذا كان هذا الطفل معرض للحمى الروماتيزمية، وطبيعة علاجه من خلال أنواع المضادات الحيوية التي يمكن أن تؤخذ كل فترة ثابتة شهريا.

على سبيل المثال، وفقا للحالة حتى يصل إلى مرحلة عمرية معينة والتي غالبا تكون بعد وصوله لعمر 15 قد تتوقف هذه العلاجات مع المتابعة، وذلك لأن هذا النوع من الحمى يجب على الدوام الوقاية من مضاعفاته من خلال هذا العلاج المستمر وعدم إهماله.